Владимир Индигирский: Памяти этномузыковеда Юрия Шейкина

Известно, что одним из передовых ученых, с любовью и в захватывающем духе рассмотревший музыкальный фольклор северных народов, его типы интонирования, связанные с песенно-танцевальным, кинетическим, обрядовым и эпическим искусством, стал выдающийся ученый — этномузыковед, исследователь музыкального фольклора народов Северной Азии, доктор искусствоведения, профессор — Юрий Ильич ШЕЙКИН (1949 — 2023).

Это был человек, наделенный необыкновенно живым воображением, богатейшей эрудицией в самых различных областях, способный к научной абстракции и внятному изложению в своих трудах.

Прошедшая в стенах Арктического университета культуры и искусств Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Первые международные научные чтения памяти Ю.И. Шейкина», восхитила своей организацией и содержательной основой.

Если великий российский музыковед Ю.Н. Холопов приблизил науку о музыке к самой музыке, то Ю.И.Шейкин научно воспел культуру Арктики как уникального пространства ойкумены человечества, арктической зоны Российской Федерации.

Все аудитории были заполнены до предела — будь то в зале Ксанфа Национальной библиотеки или в аудиториях Арктического университета культуры. Радовал тот факт, что места были заполнены студентами и аспирантами, профессурой, ветеранами сцены, приехавших из разных улусов.

Особенно были дороги доклады авторов, коллег, близко сотрудничавших с Юрием Шейкиным. Это Добжанская Оксана Эдуардовна — д.иск., заведующая Лабораторией этномузыковедения имени Ю.И. Шейкина, профессор Института музыки, цифровых музыкальных технологий и искусствоведения АГУИККИ (г. Якутск), Земцовский Изалий Иосифов — исследователь, д.иск. (Беркли, Калифорния), Пашина Ольга Алексеевна — д.иск., ученый секретарь Государственного института искусствознания Министерства культуры Российской Федерации (г. Москва), Солдатова Галина Евлампьевна — к.иск., ведущий научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (г. Новосибирск), Тирон Екатерина Леонидовна — к.иск., учёный секретарь, старший научный сотрудник Сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (г. Новосибирск), Малакшанова Виктория Баторовна (научный сотрудник-хранитель отдела этнографии Сибири и Дальнего Востока РЭМ, младший научный сотрудник отдела Сибири МАЭ РАН Кунсткамера, Санкт-Петербург и многие другие.

Выступление Анны Ларионовой

Каждый докладчик увлек слушателя выбранной темой, проникая в научные глубины вопросов: Кляус Владимир Леонидович — и.о. директора Института славяноведения Российской академии наук, д.филол.н. (г. Москва): «Песенный и инструментальный фольклор народов Уганды (по материалам экспедиций 2018 и 2019 гг.) «; Tjeerd de Graaf, PhD, Frisian Academy and Mercator Centre Leeuwarden, Netherlands «Historical data on Regions, Languages and Cultures in the Russian Federation«; Светозарова Наталия Дмитриевна, д.филол.н., профессор кафедры фонетики филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета: «Жизнь и подвиги Сесилии Оде: подвиг третий, северный»; Мамчева Наталья Александровна — к.иск., заслуженный педагог Сахалинской области, ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»: «Региональный компонент в преподавании: опыт работы по изучению и популяризации музыкальной культуры коренных малочисленных народов Сахалина»; Дашиева Лидия Данииловна — д.иск., ведущий научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ : «Шаманские песнопения бурят: Материалы фоноархива ЦВРК ИМБТ СО РАН»; Ли Цзуци — аспирант Харбинской консерватории по специальности «Искусствоведение» (направление – музыкальная антропология); научный руководитель: Ли Жань г. Харбин (КНР): «Сравнительное исследование звуковых форм эвенкийского кругового танца в России и Китае»; Венстен-Тагрина Зоя Владимировна — к.культ., независимый исследователь, г. Каноэс, Франция : «О магической заклинательной практике приморских чукчей» и другие.

Доклад Варвары Дьяконовой

Привлекли выступления ученых из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН: Ларионовой Анны Семеновны — д.иск., главного научного сотрудника отдела фольклора и литературы Института: «Полевые исследования музыковеда Надежды Николаевны Николаевой»; Даниловой Наталии Ксенофонтовны — к.ист.н., старшего научного сотрудника отдела археологии и этнографии: «Александр Манжурьев и ленд-арт: «Ситим» – сакральный ландшафт как соавтор»; Жуковой Людмилы Николаевны — к.ист.н., старшего научного сотрудника отдела археологии и этнографии: «Бытование амулетов шааншоромо «деревянный человек» у лесных юкагиров в конце XIX – конце XX в»; Яковлевой Маргариты Прокопьевны — к.филол.н., научного сотрудника отдела северной филологии: «Воительница в эвенкийском эпосе: сюжетная роль и функциональная характеристика»; Мухоплевой Светланы Дмитриевны — к.филол.н., доцента: «Взаимодействие эпической и лирической традиций в якутском фольклоре: интертекстуальные механизмы на примере образа озера в олонхо и народной песне ырыа»; Алексеевой Евдокии Кимовны — к.ист.н.: «Молчание как коммуникативная стратегия (на примере коренных сообществ Севера)»; Варавиной Галины Николаевны —к.ист.н., научного сотрудника Центра интеллектуальной истории и культуры: «Телесность и мифология тела в тунгусской традиции: сакрализация головы и символика головного убора (знаково-семантический аспект музейного предмета);

Доклад Натальи Дьячковской

Привлекли внимание участников выступления молодых якутских исследователей: Кардашевской Лии Ивановны — к.иск., врио директора Института музыки, цифровых музыкальных технологий и искусствоведения АГУИККИ: «Оленная труба эвенков Якутии и орочонов Китая: по материалам якутско-китайской экспедиции в провинции Хэйлунцзян и Внутренней Монголии (КНР)»; Григорьевой Виктории Георгиевны — к.иск., из Амгинской ДШИ им. Черемных, заместителя директора по методической работе, преподавателя фортепианного отделения, концертмейстера: «Освоение эпических песнопений якутов в Амгинской детской школе искусств»; Дьяконовой Варвары Егоровны — к.иск., доцента Института музыки, цифровых музыкальных технологий и искусствоведения АГУИККИ: «Музыкальный фольклор северных саха: по материалам музыкально-этнографической экспедиции в Усть-Янский район Якутии»; Индигирского Владимира Петровича — преп. ДШИ №2, выпускника аспирантуры АГУИККИ, научный руководитель: Добжанская О.Э: «Северная песня в музыкально-эстрадном искусстве Якутии как культурная репрезентация холодного мира»; Варламовой Надежды Николаевны — преп. Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова, выпускница аспирантуры АГУИККИ, научный руководитель: Добжанская О.Э : «Из опыта фонологического анализа специфических тембровых приемов дэгэрэҥ северных саха при помощи SpeechAnalyzer«; Дьячковской Натальи Иннокентьевны, старш. преподавателя Института музыки, цифровых музыкальных технологий и искусствоведения: «Якутский хомус в творчестве композитора З.К. Степанова«; Кондратьевой Натальи Михайловны — к.иск., доцента кафедры истории музыки и этномузыкознания Новосибирской гос. консерватории им. М. И. Глинки и Дьячковой Жанны Андреевны, преп ДШИ №1, Якутск: «О результатах нижнеколымской экспедиции 2026 г»; Заболоцкой Парасковьи Еремеевны — к. иск., методиста ЯБШ им. Посельских: «Визуальные и аудиальные образы в проявлении «шаманского дара» у якутов (на основе полевых материалов 2022-2023 гг.).

Доклад Надежды Варламовой

Затем состоялся КРУГЛЫЙ СТОЛ на тему: ««ЦИФРОВОЙ МУЗЕЙ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СЕВЕРНОЙ АЗИИ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ», где выступили: Никифорова Вера Семеновна — к.иск., проректор по научной, творческой и инновационной деятельности Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий: «Цифровые проекты в вузе культуры и искусства на примере реализации программы «Приоритет-2030. Дальний Восток»; Баторов Афанасий Раднаевич — к.т.н., профессор Института цифровых технологий, медиа и библиотечно-информационной деятельности; Максимова Саргылана Васильевна, к.ист.н., директор Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия): «Культурный код Якутии: интегрированные цифровые ресурсы и ИИ-проекты Национальной библиотеки РС(Я)»: Игнатьева Татьяна Иннокентьевна — доцент Института музыки, цифровых музыкальных технологий и искусствоведения Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий:» От полевых записей к цифровым архивам (Лаборатория этномузыковедения им. Ю.И. Шейкина)»; Шейкин Трифон Юрьевич — к.т.н., независимый исследователь: «Особенности разработки системы интеллектуального поиска на основе научной литературы по фольклору с применением ИИ»; Петрова Туйара Александровна — доцент Института цифровых технологий, медиа и информационной деятельности; Григорьева Наталия Григорьевна, магистрант по направлению «Дизайн» Института дизайна и визуальных искусств на тему: «Проектирование цифрового портала научного наследия Ю.И. Шейкина: архитектура, организация данных и пользовательский интерфейс».

Вечером, в камерном зале состоялся этнографический концерт с онлайн трансляцией, раскрывший духовный мир народов Арктики, носителей уникальной культуры, сформировавшейся на протяжении столетий и дошедшей до наших дней.

Доклад Жанны Дьячковой

Таким образом, двухдневное мероприятие, собравшее научное сообщество мира, России, Якутии — затронуло вопросы понимания места, роли народов Севера в мировой, российской истории, культуры, решения существующих жизненно важных проблем.

Первая научно-практическая конференция, посвященная выдающемуся исследователю музыкального фольклора народов Северной Азии — Юрию Ильичу Шейкину, в определенном смысле, стала торжеством идей профессора, основателя кафедры «Искусствоведения» Арктического университета культуры и искусств.

Пусть дальше развивается и очерчивается зримый образ Юрия Шейкина — инициатора формирования нового массового идеала, включившего духовно-нравственные ценности северного человека, с его богатой полиэтнической культурой.

Пусть крепнет научный диалог между поколениями, основанный на фундаменте высокий достижений и традиций российской науки и искусства.

Фото автора материала

Владимир ИНДИГИРСКИЙ, засл. работник культуры РС(Я), участник и докладчик НПК, музыкальный обозреватель.