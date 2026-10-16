Якутская городская Дума провела внеочередную сессию

Якутская городская Дума провела 30-ю внеочередную сессию

16 октября состоялась 30-я внеочередная сессия Якутской городской Думы под председательством Альберта Семенова. Депутаты рассмотрели шесть вопросов, в том числе внесение изменений в городской бюджет на 2026 год, передачу бесхозяйных сетей водоотведения специализированной организации и инициативы по регулированию платы за коммунальные услуги.

Основным вопросом повестки стала корректировка бюджета Якутска. Изменения связаны с уточнением расходов, увеличением дефицита и корректировкой программ муниципальных заимствований и гарантий. Дополнительные средства предусмотрены на частичную оплату приобретенных зданий для школы № 19 имени Д. И. Ягодкина и Мархинской школы № 1, а также на частичное погашение задолженности за содержание и ремонт автомобильных дорог. Кроме того, перераспределены отдельные расходы на меры социальной поддержки населения.

С учетом внесенных изменений доходы городского бюджета на 2026 год составят 32,34 млрд рублей, расходы — 33,67 млрд рублей, дефицит — 1,32 млрд рублей. Параметры бюджета на 2027–2028 годы остаются без изменений.

Еще одним решением стала поддержка передачи бесхозяйных сетей водоотведения АО «Водоканал». В настоящее время на содержание этих сетей из городского бюджета ежегодно направляется более 60 млн рублей. Передача специализированной организации направлена на снижение эксплуатационных расходов муниципалитета и рисков аварийных ситуаций.

Также депутаты поддержали направление Главе Республики Саха (Якутия) обращения с инициативой об установлении предельного индекса изменения платы за коммунальные услуги в Якутске на 2027 год. Вопрос связан с предстоящим вводом мусороперегрузочной станции с элементами сортировки и необходимостью учесть расходы на ее эксплуатацию в тарифе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, на сессии депутаты приняли два протеста прокурора города, связанные с приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством. Также отозвана законодательная инициатива о внесении изменений в республиканское законодательство об административных правонарушениях и полномочиях органов местного самоуправления. Основанием стало принятие соответствующего закона Республики Саха (Якутия), урегулировавшего эти вопросы.