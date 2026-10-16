16.10.2026 16:37
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Внимание конкурс: Розыгрыш 1 билета на 2 лица на концерт Константина Степанова!
Супер розыгрыш!
Сайт Сахалайф проводит розыгрыш 1 билета на два лица на завтрашний юбилейный концерт Константина Степанова «Песни любви», посвященном 15-летию творческой деятельности артиста. Впервые известные произведения из его репертуара прозвучат в сопровождении нового эстрадного оркестра «Якутия» под руководством Николая Пикутского.
Условия розыгрыша:
- Подписаться на канал МАХ сайта SakhaLife.ru (сделать скриншот) https://max.ru/id1400047090_biz
- Подписаться на сообщество Sakhalife в ВК (сделать скриншот) https://vk.com/club211747683
- Прочитать 2 статьи на сайте Sakhalife.ru о предстоящем концерте. (Сделать скриншот каждой статьи)
Ответить на вопросы:
- У кого юбилей и сколько лет?
- Кто написал песню «Ийэкээм»?
- Кто познакомил автора песни с Константином Степановым?
- Кто является организатором концерта?
Скриншоты и ответы присылайте на электронную почту: sakhalife@internet.ru до 9 часов утра 18 октября 2026 года с пометкой «Хочу билет!»
Если при подведении итогов будет несколько правильных ответов участников, то победителем станет тот, кто первым отправил письмо.
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: SAKHALIFE
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