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16.10.2026 16:37
чтение: 1 мин
Культура
#якутские артисты

Внимание конкурс: Розыгрыш 1 билета на 2 лица на концерт Константина Степанова!

Супер розыгрыш!

Сайт Сахалайф проводит розыгрыш 1 билета на два лица на завтрашний юбилейный концерт Константина Степанова «Песни любви», посвященном 15-летию творческой деятельности артиста. Впервые известные произведения из его репертуара прозвучат в сопровождении нового эстрадного оркестра «Якутия» под руководством Николая Пикутского.

Условия розыгрыша:

  1. Подписаться на канал МАХ сайта SakhaLife.ru (сделать скриншот) https://max.ru/id1400047090_biz
  2. Подписаться на сообщество Sakhalife в ВК (сделать скриншот) https://vk.com/club211747683
  3. Прочитать 2 статьи на сайте Sakhalife.ru о предстоящем концерте. (Сделать скриншот каждой статьи)

Ответить на вопросы:

  1. У кого юбилей и сколько лет?
  2. Кто написал песню «Ийэкээм»?
  3. Кто познакомил автора песни с Константином Степановым?
  4. Кто является организатором концерта?

Скриншоты и ответы присылайте на электронную почту: sakhalife@internet.ru до 9 часов утра 18 октября 2026 года с пометкой «Хочу билет!»

Если при подведении итогов будет несколько правильных ответов участников, то победителем станет тот, кто первым отправил письмо.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: SAKHALIFE

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