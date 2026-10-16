Смерть в отделе полиции: Расследование гибели Владимира Гайдая дошло до эксгумации

Смерть задержанного в стенах МВД Якутии – год спустя: эксгумация и новая экспертиза по факту гибели Владимира Гайдая

Ровно год назад, 16 октября 2025 года, около 17 часов сотрудниками правоохранительных органов на своём рабочем месте – на паромной переправе, был задержан 25-летний Владимир Гайдай. Видеозапись этого жесткого задержания облетела просторы якнета и многих поразила своей жестокостью.

«Зачем применять физическую силу и специальные средства, если парень не оказывает сопротивления?», — недоумевали комментаторы. Судя по видео, стражи порядка вместе с задержанным, на двух машинах, одна из которых не имеет госномеров, покидают паромную переправу…

Через пять часов после задержания труп Гайдая был доставлен в морг из здания МВД Якутии. Если оперировать буквой закона, он даже задержанным-то не был. Как сказал тогда Sakhapress адвокат, представляющий интересы родственников погибшего, «в статус Гайдая не вводили, то есть он официально не считался задержанным по уголовному делу».

А МВД РФ по РС(Я) опубликовало пресс-релиз следующего содержания: «Во время проведения опроса мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Сотрудники незамедлительно вызвали медиков и предприняли все необходимые меры для оказания первой доврачебной помощи. Однако, после проведенных реанимационных действий прибывшие работники медицинского учреждения констатировали его смерть».

«Володя никогда не был судим и к уголовной ответственности не привлекался. Да, в морге нам сказали, что врачи скорой ему делали уколы, но карта вызова не заполнена. И еще один момент: что за «первую доврачебную помощь» оказали ему сотрудники полиции, да так, что брат скончался, будучи абсолютно здоровым?!», — сказала тогда корреспонденту Sakhapress сестра погибшего Кристина…

Долгих четыре месяца шла проверка по факту смерти Владимира Гайдая, экспертам предстояло выяснить, что стало причиной его смерти. 12 февраля 2026 года экспертиза установила, что причиной смерти Владимира стало сдавление шеи, груди и живота. «Нам долго не выдавали тело, и первое, что мы увидели — голова была синяя. Мы, конечно, не эксперты, но прочитав соответствующую литературу, знаем, что голова трупа после удушения может приобретать багрово-синий или синюшный оттенок из-за накопления углекислого газа в крови и переполнения сосудов», – прокомментировал Sakhapress сестра погибшего.

Когда стала известна причина смерти, следствие усмотрело в действиях неустановленных сотрудников МВД по Республике Саха (Якутия) признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 16 февраля 2026 года старшим следователем СО по г. Якутску СУ СК России по РС (Я) по факту смерти Гайдая В. И. было возбуждено уголовное дело.

Однако, как сообщила сегодня, 16 октября 2026 года Sakhapress мать погибшего, по данному делу никто не задержан.

«После возбуждения уголовного дела мы были уверены, что наконец-то справедливость восторжествует, что виновные в смерти нашего сына понесут наказание. Но все оказалось не так-то просто. Была произведена эксгумация тела, сделана повторная экспертиза, согласно которой, смерть Володи случилась от естественных причин, остановилось сердце. Но как такое возможно, ведь сын был абсолютно здоров! Мы обжаловали результат этой экспертизы, теперь следующая экспертиза, третья по счету, будет произведена в другом регионе – в Хабаровске. Сейчас у нас опять новый следователь, уже пятый по счету…

Сегодня год, как наша семья потеряла сына, брата. Не дай Бог ни одной матери испытать такое», — говорит Оксана Леонидовна.

Волнует ее и другой вопрос: В разговоре с корреспондентом Sakhapress она сказала: «В октябре прошлого года умер ещё один человек: его задержали 10 октября, а 19-го он скончался от побоев. После возбуждения уголовного дела были арестованы пять оперативников.

Пришлось отвечать на многочисленные звонки знакомых и объяснять, что по факту смерти Володи ещё никто не задержан. Речь идёт о разных людях и разных случаях. Единственное, что объединяет эти два случая – люди скончались после задержания.

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