Думал, никто не заметит? Какой наивный вор

Дважды посетил магазин под видом покупателя: в Якутии задержан подозреваемый в краже

В отдел полиции Намского района поступило заявление о краже от представителя одного из магазинов цифровой техники, который рассказал, что неизвестный тайно похитил товары из торгового зала. Общий материальный ущерб составил свыше 23 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 30-летнего жителя Якутска.

Установлено, что злоумышленник специально приехал из Якутска, чтобы совершить хищение. Подозреваемый, находясь в магазине электроники подошел к витрине, где были выставлены на продажу твердотельные накопители. Фигурант незаметно взял SSD-накопитель и спрятал в сумку, а после вынес за пределы магазина. Так, мужчина посетил один и тот же магазин под видом покупателя два раза, после чего вернулся в город. Похищенное злоумышленник сбыл, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Видео: МВД Якутии

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».



