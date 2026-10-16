Случится предновогоднее чудо: Главная премьера зимы

Предновогоднее чудо случится в Русском театре. Начались репетиции нового спектакля «Джек»

В Русском драматическом театре им. А.С. Пушкина готовится новая премьера – мелодраматическая комедия «Джек» по пьесе Виктора Ольшанского (12+). Премьера назначена на 6, 7 и 8 ноября.

В главной роли будет блистать любимец якутского зрителя — заслуженный артист Российской Федерации Эдвардас Купшис. В паре с ним будет работать еще одна любимица зрителей артистка Ксения Зыкова, для которой это будет первая главная роль за последнее время. Все два часа пока длится спектакль, артисты не сойдут со сцены. Также в постановке заняты: заслуженная артистка РС(Я) Наталья Лукьянова, Илья Шумкин, Дмитрий Юрченко, молодая актриса театра Анастасия Аверина. За музыкальную составляющую спектакля, а в постановке непременно будут песни, отвечают артисты: Мария Ларина, Дарья Рокачёва, Владимир Кропотов и Евгений Золотуев.

Сейчас в театре полным ходом идут репетиции под руководством режиссера-постановщика из Тамбова Николая Елесина. Николай Глебович не впервые сотрудничает с Русским театром им. А.С. Пушкина и хорошо знаком с труппой. В минувшем юбилейном сезоне он выпустил сказку-мюзикл «Варвара-краса, длинная коса», которая тут же снискала большие зрительские симпатии, и в завершении сезона поставил уже классический материал — драму «Дядя Ваня» Антона Чехова. Спектакль стал посвящением театра народному артисту РСФСР Валентину Дмитриевичу Антонову и народному артисту РФ Александру Ивановичу Кузнецову.

В этот раз режиссер выпустит мелодраматическую комедию о простых человеческих отношениях, одиночестве и счастье. Это будет трогательная история о семье, об умении слушать и слышать друг друга, любить просто так. На первый взгляд сюжет спектакля прост: незадолго до Нового года у девочки Любы пропадает единственный верный и преданный друг – пудель Джек, девочка буквально не находит себе места, и тогда мама Любы решается на отчаянный шаг – нанять пожилого одинокого незнакомца, чтобы он… сыграл роль пропавшей собаки! Абсурдная ситуация приводит к неожиданным последствиям.

Премьера этой доброй предновогодней мелодраматической комедии состоится в театре 6, 7 и 8 ноября. Как обещают создатели, ощущение предновогоднего чуда у зрителей будет обязательно!

Билеты можно приобрести ежедневно в кассе театра с 10.00 до 19.00 (тел. 42 46 91), а также на официальном сайте театра gardt.ru.