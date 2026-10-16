Ушел из жизни Герой Социалистического Труда

«Вместе с ним ушла целая эпоха великих первопроходцев, создавших будущее Южной Якутии»

10 октября 2026 года на 97-м году жизни ушёл из жизни Иван Демьянович Ворона. Его хорошо знают и помнят в Нерюнгринском районе. Человек-легенда, именитый геолог, Герой Социалистического Труда, Почётный член Якутского землячества.

Для всех, кто знал его, кто работал рядом с ним, кто учился у него, его уход — невосполнимая утрата. Вместе с ним ушла целая эпоха — эпоха великих геологических открытий, эпоха первопроходцев, которые своими руками создавали будущее Южной Якутии.

О жизненном пути и трудовом подвиге легендарного геолога рассказывает народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Андреевич Кошуков.

Счастливая и великая судьба такого выдающегося геолога, каким был Иван Демьянович Ворона – удивительный пример того, как неповторимая эпоха удивительных открытий и судьба конкретного человека, большого профессионала и мастера, сошлись вместе в единое целое, родив невероятные достижения, придав мощное ускорение всем последующим событиям.

В короткой истории Нерюнгринского района только семь человек были удостоены высшего трудового отличия страны. Звание Герой Социалистического Труда в СССР присваивалось за исключительные достижения в хозяйственном и культурном строительстве. Героям вручалась высшая государственная награда — орден Ленина и Золотая Звезда. Среди тружеников города Нерюнгри — только три геолога и четыре строителя, удостоенные этого почётного звания.

Герои-геологи – это Воля Анфимовна Луконина (1926–2022), Иван Демьянович Ворона (1930–2026), Саима Сафиевна Каримова (1926 — 2013). Герои-строители — Михаил Романович Дьячек (родился в 1919), Алексей Борисович Новолодский (1930–1994), Михаил Алексеевич Михеев (1935 — 2006), Виктор Иванович Бочаров (родился в 1933).

В этом великом ряду — Иван Демьянович Ворона. Для нас, нерюнгринцев, Иван Демьянович — это прежде всего человек, стоявший у истоков нашего города. Его труд, его знания, его энергия и целеустремлённость заложили фундамент того Нерюнгри, который мы знаем сегодня. Он был не просто руководителем — он был наставником, товарищем, человеком, который умел вдохновлять и вести за собой. Как писали о нём коллеги, он был энергичным и деятельным руководителем, гибким и доступным, интересным человеком, находил нужный тон разговора на совещаниях, и в узком кругу и при встречах с трудовым коллективом.

После открытия в начале 50-х годов в Якутии крупных коренных месторождений алмазов и благоприятных перспектив роста добычи золота, олова, железных руд и других видов минерального сырья очевидной стала необходимость образования в этом регионе СССР территориальной управляющей структуры, что и явилось основанием для создания тского территориального геологического управления.

Южно-Якутская комплексная экспедиция (ЮЯКЭ), позже получившая название Южно-Якутская геологоразведочная экспедиция (ЮЯГРЭ), была создана 12 января 1952 года. В этот день был подписан приказ Читинского геологического управления об организации экспедиции на базе Эвотинской, Чульманской и Аямской партий с местом пребывания в посёлке Чульман. В 1963 году Ивану Демьяновичу Вороне было суждено возглавить эту экспедицию. Он стал вторым начальником ЮЯГРЭ после её основателя Игоря Александровича Кобеляцкого (1910 – 2004), которого в 1963 году перевели на должность начальника Оренбургского территориального геологического управления.

Иван Демьянович Ворона родился 10 ноября 1930 года в посёлке Короп Черниговской области. После окончания Киевского политехнического института по специальности «горный инженер-геолог» в 1953 году он был направлен в Алданскую геологоразведочную экспедицию. С этого момента вся его жизнь была неразрывно связана с Якутией. Он работал геологом Бугорчинской партии, которая вела поиски и разведку месторождений слюды-флогопита, затем старшим геологом, начальником Чучино-Чампулинской партии по разведке пьезокварца, начальником Верхне-Алданской и Юхтинской геологосъёмочных партий.

С 1959 года Иван Демьянович трудился в Южно-Якутской комплексной экспедиции (ЮЯКЭ) — сначала начальником тематической партии, затем главным геологом, главным инженером. Под его руководством экспедиция провела масштабное геологическое изучение Алданского щита, выявила и разведала месторождения железа, каменных углей (включая Нерюнгринское месторождение) и золота. Эти работы стали научной основой для создания Южно-Якутского территориально-производственного комплекса (ЮЯТПК),

После ЮЯКЭ, в 1965–1976 годах, Иван Демьянович возглавлял Якутское территориальное геологическое управление — одно из крупнейших в системе Министерства геологии СССР. Под его руководством управление вело геологическое изучение территории более 3 миллионов квадратных километров, поиски и разведку золота, алмазов, олова, ртути, сурьмы, полиметаллов, железа, платины, угля. За достигнутые успехи в 1966 году управление было награждено орденом Ленина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в развитии геологоразведочных работ и разведке месторождений полезных ископаемых Ивану Демьяновичу Вороне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Позже он был назначен заместителем Министра геологии СССР, где в 1976–1984 годах курировал вопросы развития минерально-сырьевой базы страны, а с 1984 по 1994 год работал руководителем геологической службы в Совете экономической взаимопомощи.

Занимая высокие посты в органах государственной власти, Иван Ворона одновременно являлся редактором ведомственного журнала «Геология и разведка недр», вице-президентом Общества дружбы «Ангола – СССР». Выходя на пенсию в 90-е годы, он стал персональным пенсионером союзного значения.

Иван Демьянович всегда охотно и активно участвовал в деятельности организации «Ветеран-геологоразведчик», в работе Якутского землячества, во встречах с молодёжью. Он щедро делился своим опытом, своими знаниями, своей любовью к Якутии. Вместе с супругой Матрёной Дмитриевной, тоже ветераном геологии, он всегда с особой благодарностью вспоминал годы работы в нашей республике.

Иван Демьянович — заслуженный геолог РСФСР, заслуженный геолог ЯАССР. Герой Социалистического Труда, был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями СССР. Избирался депутатом Верховного совета ЯАССР, членом Якутского обкома КПСС.

Светлая память об Иване Демьяновиче Вороне — человеке-легенде, настоящем патриоте и выдающемся геологе — навсегда останется в наших сердцах. Мы будем помнить его подвиг, его труд, его вклад в будущее Южной Якутии. И мы сделаем всё, чтобы молодое поколение знало и гордилось такими людьми, как он.

От имени всех жителей Нерюнгринского района и жителей Республики Саха (Якутия), от всех, кто знал и любил Ивана Демьяновича, выражаю самые искренние глубокие соболезнования его родным и близким. Светлая Вам память!

Александр Кошуков, Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).