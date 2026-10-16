В Верхневилюйском улусе прошли курсы по речевому развитию дошкольников

С 13 по 15 октября в Верхневилюйском улусе прошли курсы повышения квалификации по программе «Современные подходы к речевому развитию детей в соответствии с ФГОС и ФОП». Эти 72 часа вместили в себя многое: новые знания, живое общение и тёплые встречи.

Провели курсы сотрудники Центра изучения, сохранения и развития родных языков Академии наук Республики Саха (Якутия) — Никифорова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, и Слепцова Мария Николаевна, младший научный сотрудник.

Организацию взяли на себя начальник управления образования Верхневилюйского района Леонид Николаевич Огочонов и начальник отдела дошкольного образования Нюргуяна Афанасьевна Дмитриева: за короткое время они собрали 42 слушателя. Курсы прошли на площадке детского сада МБДОУ «ЦРР — д/с «Ыллыкчаан», которым руководит Надежда Степановна Романова. Заместитель заведующего Марианна Васильевна Комарова и старший воспитатель Лена Васильевна Нестерович встретили гостей с такой заботой, что курсы сразу стали похожи не на официальное мероприятие, а на добрую встречу коллег и единомышленников.

Главная цель этих дней — помочь воспитателям расти в профессии: лучше понимать, как воспитывать в детях любовь к родному краю, как строить образовательную работу по ФГОС ДО и ФОП ДО и, конечно, как бережно и умело развивать речь детей.

Программа получилась насыщенной и практичной. Слушатели разбирали нормативные документы дошкольного образования, говорили о том, как вести работу по «Речевому развитию» в общеразвивающих группах, участвовали в интерактивных занятиях — сами проектировали и продумывали, как воплотить всё это в жизнь детского сада, — и делились опытом внедрения Федеральной образовательной программы, той её части, которую создают сами участники образовательных отношений.

Особенно ценной стала возможность поговорить с лекторами о своих разработках, проектах, сомнениях и идеях. Научно-методическая консультация превратилась в тёплый разговор, и эти разговоры продолжились в проектах, которые участники представили на курсах.

Воспитатель Любовь Ивановна Прокопьева из детского сада «Ыллыкчаан» поделилась проектом «Маленький патриот» — о том, как с самых ранних лет растить в детях любовь к родной земле. Музыкальный руководитель Ульяна Дмитриевна Александрова из детского сада № 7 «Сказка» представила проект «Фольклор көмөтүнэн оҕо тылын байытыы» — о том, как народные песни, игры и потешки обогащают речь ребёнка. Воспитатель Акулина Ивановна Николаева из детского сада № 5 «Кэнчээри» рассказала о проекте «Сенсорнай төрүттэргэ иитиигэ барыл» — о воспитании через сенсорные основы, столь важные для малышей. Старший воспитатель Вера Анатольевна Васильева из детского сада № 6 «Солнышко» поделилась темой социального партнёрства как педагогического условия ранней профориентации дошкольников. Воспитатели Евдокия Иннокентьевна Семенова и Марина Марковна Чыбыкова из детского сада «Сайыына» представили проект «Ебугэ оонньуутун туьулгэтэ» — о возвращении к истокам через народные игры. А заместитель директора Марианна Михайловна Комарова из «Ыллыкчаана» рассказала о методическом ресурсном центре «Сайдыс» — пространстве, где педагоги растут и поддерживают друг друга.

Слушатели уезжали с хорошим настроением и добрыми словами о курсах. А главное — с новыми планами: по итогам встречи педагоги и Центр изучения, сохранения и развития родных языков АН РС (Я) договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках научно-исследовательских работ.

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Источник: Мария Слепцова

Фото: участников мероприятия