Состоится Правовой диктант для предпринимателей

В Якутске предприниматели проведут Правовой диктант для представителей бизнеса

21 октября в Якутске состоится Правовой диктант — интерактивная встреча для предпринимателей, собственников бизнеса и руководителей, которые хотят проверить свои знания в области права, разобрать практические ситуации и обменяться опытом с коллегами.

Мероприятие пройдет в формате деловой игры, без традиционных лекций. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, посвящённых трудовым отношениям, договорам, проверкам, рекламе, защите бренда, работе с клиентами и партнёрами.

Особенность диктанта — участие предпринимателей Якутска, которые выступят в роли чтецов вопросов и поделятся опытом решения рабочих задач. Среди них:

основатель фотостудии «Пространство» Алексей Павлов;

руководитель сети центров развития ребёнка «Узнавайка» Анна Постникова;

основатель строительной компании «Шишкин Дом» Иван Данилов;

основательница сети магазинов косметики Skintime Ирина Матвеева;

основатель журнала для семейного чтения «Журфикс» Яна Угарова.

Вопросы будут выводиться на экран, а ответы участники смогут отправлять со смартфонов. После каждого блока эксперты разберут правильные ответы и объяснят, как применять правовые нормы в реальных бизнес-ситуациях. В завершение участники получат брошюры с ответами. Можно участвовать одному или собрать команду и побороться за призы.

Правовой диктант поможет участникам оценить свои знания, обратить внимание на возможные правовые риски в работе и познакомиться с предпринимательским сообществом города.

Дата и время: 21 октября 2026 года, 17:00.

Место проведения: Центральная библиотека имени Н. Д. Неустроева, ул. Ларионова, 12А, ауд. 309.

Участие: бесплатное, по предварительной регистрации.

Организаторы мероприятия — ЮрСовет, Адвокатская коллегия «Партнер», Центр развития «Курс» и ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес».