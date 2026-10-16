Состоится Правовой диктант для предпринимателей
В Якутске предприниматели проведут Правовой диктант для представителей бизнеса
21 октября в Якутске состоится Правовой диктант — интерактивная встреча для предпринимателей, собственников бизнеса и руководителей, которые хотят проверить свои знания в области права, разобрать практические ситуации и обменяться опытом с коллегами.
Мероприятие пройдет в формате деловой игры, без традиционных лекций. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, посвящённых трудовым отношениям, договорам, проверкам, рекламе, защите бренда, работе с клиентами и партнёрами.
Особенность диктанта — участие предпринимателей Якутска, которые выступят в роли чтецов вопросов и поделятся опытом решения рабочих задач. Среди них:
- основатель фотостудии «Пространство» Алексей Павлов;
- руководитель сети центров развития ребёнка «Узнавайка» Анна Постникова;
- основатель строительной компании «Шишкин Дом» Иван Данилов;
- основательница сети магазинов косметики Skintime Ирина Матвеева;
- основатель журнала для семейного чтения «Журфикс» Яна Угарова.
Вопросы будут выводиться на экран, а ответы участники смогут отправлять со смартфонов. После каждого блока эксперты разберут правильные ответы и объяснят, как применять правовые нормы в реальных бизнес-ситуациях. В завершение участники получат брошюры с ответами. Можно участвовать одному или собрать команду и побороться за призы.
Правовой диктант поможет участникам оценить свои знания, обратить внимание на возможные правовые риски в работе и познакомиться с предпринимательским сообществом города.
Дата и время: 21 октября 2026 года, 17:00.
Место проведения: Центральная библиотека имени Н. Д. Неустроева, ул. Ларионова, 12А, ауд. 309.
Участие: бесплатное, по предварительной регистрации.
Организаторы мероприятия — ЮрСовет, Адвокатская коллегия «Партнер», Центр развития «Курс» и ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес».
Чтобы иметь право — надо знать право! Присоединяйтесь. Регистрация доступна по ссылке: https://legalask.me/
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