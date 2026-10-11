11.10.2026 22:40
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Минус закрепился: Без снега, но с морозцем
Минус закрепился: Без снега, но с морозцем
В большинстве районов погода без осадков, на юго-западе, Колыме небольшой, на юге местами умеренный снег. Ветер умеренный, на юге, северо-западе местами порывы до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-17°, при облачности и на юге -2-7°, в низинах северо-востока -18-23°, днем -2,+3°, на юге, юго-западе +2+7°, на северо-востоке -4-9°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 2-5 м/с. Температура ночью -12-14°, днем -2-4°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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