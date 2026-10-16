ЛЮБОВЬ В МИРЕ, ГДЕ ВСЁ РЕШАЮТ БОГИ

В Якутске 19, 21 ноября впервые покажут оперу Джузеппе Верди «Аида» и посвятят её 100-летию знаменитой оперной дивы Галины Вишневской.

Постановку осуществляет Государственный театр оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона при поддержке Минкультуры РФ (театр выиграл грант).

«Аида» — это, конечно же, магия Древнего Египта, под которую подпадают все, кто с ним соприкасается. Она таит в себе столько загадок, сколько песчинок под ногами фараонов. Древний Египет будто балансирует на грани земного и божественного. И Верди в «Аиде» эту грань — жизнь бок о бок с богами — очень тонко чувствует и передаёт.

В «Аиде» боги — не где‑то высоко, а прямо в центре человеческих решений.

Столь пронзительной эту историю делает любовь в мире, где всё решают боги. Эфиопская царевна Аида и египетский полководец Радамес любят друг друга, но в их мире чувства не считаются главным мерилом. Их любовь — это и бунт, и жертва.

Легко ли ставить такую грандиозную, да еще и не совсем земную оперу? Но быть может, как раз именно здесь, в Якутии, эта история станет нам особенно близкой, ведь именно на Севере стирается грань между суровой реальностью и фэнтази из мира олонхо.

Будет ли нынешнее прочтение гениального произведения Джузеппе Верди классическим либо якутская национальная история нет-нет да и проскользнёт в эпохе фараонов?!

Все вопросы к главному режиссёру театра Татьяне Саввиновой, которая буквально на днях показала нам лирическую оперу «Лоокуут и Ньургусун» в своей интерпретации, заслужившей право на шорт-лист Национальной оперной премии «Онегин». Главной, между прочим, в мире оперного искусства страны.

С Татьяной Саввиновой мы и поговорили о взгляде на оперу Верди и о том, что же роднит столь далекие и разные времена и эпохи.

— Татьяна, эта история Аиды разворачивается во времена противостояния Египта и Эфиопии, а эти события произошли ещё до нашей эры. Актуальна ли вообще эта тема сейчас, в наше время?

— Я бы сказала, что опера актуальна не военной или политической составляющей, а тем, что в ней затронуты вечные человеческие темы, личная драма героев: конфликт между любовью к близкому человеку и чувством долга перед родиной, выбор между личными желаниями и государственными интересами. Вот это остаётся актуально во все времена.

‎

‎— А скажите, какую-то связующую нить можно протянуть из Древнего Египта до Якутии? Есть что-то, что нас объединяет?

‎— Безусловно. Это очень красивый и глубокий взгляд: солнце как точка соприкосновения двух таких далёких миров — Древнего Египта и Якутии. В этом кроется настоящая правда — не историческая, а смысловая: для обоих народов солнце — не просто светило, а источник жизни и высшая сила.

‎В Древнем Египте бог Ра был одним из главных богов. Солнце здесь — основа миропорядка, залог плодородия и самой власти. В культуре народа саха солнце — күн — занимает центральное место: это тепло, свет, сама возможность жизни в суровом климате, это редкий, драгоценный дар: долгая зима делает каждый луч особенно ценным. Но мы все же показываем конкретный Египет и конкретную историю любви в эпоху фараонов.

‎— А какую интересную «солнечную» параллель мы провели! Египет и Якутия в «Аиде» встречаются через солнце! Аида, получается, какой-то солнечный персонаж?

‎— Аида — хоть это и главный персонаж, но не центральный, вокруг которого разворачивается действие. Протагонистом здесь выступает не она, а египетский полководец Радамес. В этом и кроется драма, внутреннее противоречие произведения.

‎

‎— В чём суть?

‎— С одной стороны, сюжет выстроен так, что именно Аида оказывается в центре конфликта. Разум подсказывает ей защищать интересы своей семьи, но тянется к человеку, который ей не принадлежит. Она любит своего врага всем сердцем, но понимает, что это предательство родных отца и братьев. Так что её внутренний мир — это постоянный мучительный выбор, борьба с самой собой.

‎

‎— А Радамес?

‎— Радамес это слава, воинская честь, высокое предназначение избранника богов. Для него победа — это мечта. Но цель этой победы — освободить из рабства свою любовь, Аиду.

‎

‎— Всё ради любви?

‎— Концепция оперы «Аида» строится на любви, у Верди она и как дар богов, и вместе с тем, испытание, ломающее судьбы. Любовь в опере Верди — не просто чувство, а мощная, почти сакральная сила, которая вступает в конфликт с долгом, честью и холодным расчётом.

‎

‎— О-о! Но там есть еще и Амнерис!

‎— Да. И Радамес — её страсть. Дочь фараона Амнерис прекрасно понимает правила игры власти и знает своё место в иерархии. Радамес для неё — идеальная партия, символ статуса и силы. Но ревность и понимание того, что он любит другую, Аиду, лишают её равновесия, и её чувство становится разрушительным.

‎Она выбирает месть…

‎В финале она глубоко кается, что предала свою любовь. Она молит о помиловании Радомеса.

‎

‎— Как влияют на ход событий жрецы?

‎— Да, жрецы в опере имеют очень большое значение. Это мысль государства, фараон — это воля, народ — тело, повиновение — цемент древнего государства, мировоззрение того времени.

И если мелодия любви в опере — хрупкая и прозрачная, то жрецы — это тяжёлый, неумолимый мотив.

‎Для них личная страсть не может и не должна перевешивать долг. И они безжалостны к Радамесу.

‎

‎— И все же перед лицом смерти любовь оказывается выше любых земных законов. А казалось бы, какой-то там любовный треугольник…

‎— Амнерис и Аида — не просто соперницы. Это две равноценные по силе и психологической глубине героини. Их конфликт — не банальная борьба за мужчину. Это столкновение двух миров, двух типов женской судьбы и двух способов переживать любовь.

‎Дуэт Амнерис и Аиды — настоящий психологический поединок.

‎— В концертном варианте, в котором раньше шла опера в Якутске, этот конфликт звучал особенно остро, на первый план выходили именно голоса. И сейчас, как считает главный художник Саргылана Иванова, важно не потеряться во всей этой красочности постановки, во всей её масштабности.

‎— На красочность не хочется нажимать. Хотелось бы приблизиться к искусству.

Действительно, и у художника, и у режиссера есть много задумок, которые пока не хотелось бы раскрывать. Попридержим в секрете! Все тайны очень скоро раскроются!

Премьера «Аиды», напомню, стала возможной благодаря поддержке министерства культуры РФ и посвящена 100-летнему юбилею легендарной Галины Вишневской.

‎

