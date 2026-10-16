Незаконное увольнение обошлось дорого

Верховный Суд Якутии восстановил незаконно уволенного специалиста по кадрам и взыскал в его пользу более 700 тыс. руб.

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) восстановил незаконно уволенного специалиста по кадрам на работе и взыскал с работодателя заработную плату за время вынужденного прогула

Уволенный сотрудник обратился с иском к ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РС(Я)» об оспаривании увольнения по п. «в» ч. 1 ст. 81 ТК РФ (разглашение персональных данных). Поводом послужило его обращение в Государственную инспекцию труда Республики Саха (Якутия) с документами коллеги без её письменного согласия.

Истец считает увольнение незаконным: в инспекцию он обратился в защиту своих трудовых прав после привлечения к дисциплинарной ответственности в виде замечания за задержку отпускных, произошедшую, по его мнению, по вине казначейства; коллега ознакомилась с текстом обращения в присутствии юрисконсульта учреждения. Истец также указывает на длительную дискриминацию, необоснованные дисциплинарные взыскания, оскорбления и принуждение к увольнению.

По мнению истца, процедура увольнения нарушена: претензии не вручены, копия заключения внутренней проверки не выдана в день увольнения, а расчёт выплачен в тот же день, что, как он полагает, свидетельствует о заранее инициированной в программе 1С процедуре.

Истец просил признать приказ незаконным, восстановить в должности ведущего специалиста по кадрам и аннулировать запись в трудовой.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признала, просила отказать в его удовлетворении.

Помощник прокурора города Якутска в своем заключении также посчитал увольнение законным, а исковые требования – не подлежащими удовлетворению.

Якутский городской суд, отказывая в удовлетворении иска, посчитал применённое взыскание в виде увольнения соразмерным тяжести проступка и обстоятельствам его совершения.

Истец не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), рассмотрев дело в апелляционном порядке, не согласилась с позицией нижестоящего суда, посчитав, что разглашения персональных данных истцом не было допущено, так как обращение в Государственную инспекцию труда Республики Саха (Якутия) обусловлено защитой его прав. Решение Якутского городского суда решение отменено и принято новое, приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) признан незаконным. Уволенный сотрудник восстановлен в должности с 17 апреля 2026 года. С ответчика ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РС(Я)» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации взыскана заработная плата за время вынужденного прогула 714404 руб. 50 коп., а также госпошлина в размере 3000 руб.

Решение вступило в законную силу.