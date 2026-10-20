Алексей Колодезников провел встречу с Романом Фелиферовым

Генеральный директор «Сахатранснефтегаза» провел рабочую встречу с директором Якутского филиала компании «Ростелеком». Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.

«Обсудили технологическую связь компании «Сахатранснефтегаз» и организацию мобильной связи на объектах предприятия, например на Среднетюнгском газоконденсатном месторождении. Это важно для удобства коллег, чтобы они могли оставаться на связи с родными. Договорились, что работа в этом направлении будет продолжена», — отметил Алексей Засимович.

Также стороны обсудили установку опознавательных знаков вдоль магистральных газопроводов, рядом с которыми проложен волоконно-оптический кабель.

«Кроме того, директор филиала РТК рассказал, что определена подрядная организация, которая проведёт замену старых опор связи в Олёкминском районе. Таким образом, начинается практическая часть реализации крупного проекта по обновлению инфраструктуры оператора связи в районе, в том числе организованная на основании наказов избирателей в адрес партии «Единая Россия»», — подчеркнул Алексей Колодезников.

Данный вопрос обсуждался в ходе предыдущей встречи руководителей совместно с депутатом Государственной Думы Галиной Иннокентьевной Данчиковой. Замена опор планируется в городе Олёкминске, Юнкюре, Саныяхтахе, Мархе, Дабане, Нерюктяйинске 1-м, Нерюктяйинске 2-м, Хоринцах и Троицке.

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