Светлый след в истории образования: Памяти Раисы Тимофеевой

Раиса Егоровна Тимофеева: диалог через время

15 октября с.г. в Институте развития образования и повышения квалификации состоялась презентация книги в серии «Людям делать добро», посвященная памяти и 75-летию со дня рождения Раисы Егоровны Тимофеевой.

На презентации приняли участие Афанасий Семёнович Владимиров, вице-спикер Госсобрания Ил Түмэн РС(Я), руководство, сотрудники ИРОиПК, коллеги, ученики, друзья, близкие Раисы Егоровны. Все выступившие с теплотой отзывались о Раисе Егоровне, подчёркивая прежде всего её высокий профессионализм, личный вклад в систему образования республики, человеческие качества.

В книге статья Галины Ивановны Алексеевой, д.п.н., научного руководителя ИРОиПК, директора АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского- II» в 2010-2020 гг., Дианиды Гаврильевны Абрамовой, руководителя ЦНППМ ИРОиПК, заместителя директора ИРОиПК в 2012-2021 гг., знакомит о творческой созидательной деятельности Раисы Егоровны в годы руководства Институтом, раскрывает те значимые преобразования, внедренные в совершенствование педагогического мастерства учителей и в целом в образовательные организации республики:

«В системе образования есть люди, оставившие неизгладимый след, внесшие огромный вклад в его развитие. Раиса Егоровна Тимофеева, доктор педагогических наук, отличник народного просвещения, Учитель учителей, яркий представитель педагогической династии Кардашевских, директор нашего института в 1992 – 2000 годах, — одна из таких знаковых личностей якутского образования.

Годы ее руководства совпали с временем больших перемен: изменился привычный уклад жизни в России, наступил глубокий экономический и политический кризис, началась рыночная реформа. Именно в эти годы произошла реорганизация Якутского республиканского института усовершенствования учителей в Институт совершенствования квалификации работников образования (ИСКРО). В1991 году была утверждена Концепция обновления и развития национальных школ республики, которая определила путь собственного развития образования, установила приоритеты национально-регионального компонента учебного плана. Необходимость изменения системы повышения квалификации была вызвана рядом конкретных причин: появлением возможностей выбора каждым образовательным учреждением своего учебного плана, новых педагогических специальностей (практических психологов, социальных педагогов, педагогов-библиотекарей, валеологов и др.), обновлением содержания образования, выпуском альтернативных учебников и учебных пособий, переосмыслением направленности и содержания воспитательной работы, нехваткой педагогических кадров в школах Арктики.

Принципиально новым в работе института стало введение Концепции последипломного образования педагогических кадров. Руководителем института были выделены такие особенности системы повышения квалификации педагогов республики, как многоуровневость, деятельность в экстремальных природно-климатических условиях. Конечным результатом последипломного повышения квалификации педагогических кадров становится понимание социально-педагогических проблем, формирование умений решать профессиональные задачи, развитие общей и профессиональной культуры, так как в условиях современной быстро меняющейся педагогической ситуации важна направленность на формирование у педагогов видов творческой деятельности, способов самоорганизации и самоизменения, обеспечивающих успешную постановку и разрешение профессиональных проблем.

На Концепцию последипломного образования педагогических кадров, разработанную Раисой Егоровной, мы опираемся и в сегодняшней деятельности Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского – II.. Мысли, идеи, предложения Раисы Егоровны, которые прозвучали в далеких 90-ых, 2000-х годах, не потеряли актуальности и по сей день, воплощены в жизнь, спустя десятилетия. Вот что, например, писала она о педагогах дополнительного образования детей: «Сегодня очевидно, что к системе дополнительного образования детей привлекаются и будут привлекаться специалисты, освобождающиеся по известным причинам из других сфер профессиональной деятельности. Однако, дело упирается в то, что они не имеют педагогического образования. Получение соответствующего образования можно решить через ИПК» («Народное образование Якутии», № 2, 1999 г.). Сегодня одной из востребованных программ переподготовки педагогических работников является «Педагог дополнительного образования». Далее в этой же статье читаем: «Исследования показывают, что воспитанники учреждений дополнительного образования, оценивая их влияние на развитие личности, выдвигают на одно из первых мест радость общения с руководителем кружка, клуба, секции, его увлеченность, возможность дружеских контактов с ним». Действительно, многие педагоги дополнительного образования, в том числе овладевшие профессией педагога через переподготовку, являются настоящими наставниками для обучающихся, образцом для подражания, примером мастерства.

Мнение Раисы Егоровны о механизмах обеспечения арктических школ учителями читаем в № 1 журнала «Народное образование Якутии» за 1999 год: «Педагогические кадры для арктических школ должны пополняться не только местными, но и приезжими специалистами. Это должно быть обязательно, поскольку данные специалисты, как представители других народов, иных культур, оказывают благотворное влияние на жизнедеятельность коренного народа». С 2020 года наш институт является оператором федеральной программы «Земский учитель», реализация которой позволяет обеспечить учителями школы в отдаленных населенных пунктах республики, в том числе арктических и северных улусов: за 5 лет по данной программе привлечено 76 учителей, 46 из них – из других регионов России: Тывы, Башкортостана, Бурятии, Алтая, Хабаровского края, Алтайского края, Амурской, Ростовской и других областей.

Насколько дальнозоркой и воистину мудрой была Раиса Егоровна, мы узнаем из следующих строк, написанных 27 лет назад: «Образование педагогов очень специфично. В обществе оно до сих пор рассматривается, к сожалению, как сервисное обслуживание. На рубеже веков данное образование качественно другое. Оно — не сервис, не обслуживание, а средство социокультурного преобразования человека и мира. Непрерывное образование есть смыслообразующий стержень в строении человеческой и профессиональной судьбы педагогов». В 2021 году на базе института был создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства, и с 2024 года наш ЦНППМ реализует Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30.12.2023г. № 177 «О развитии единой системы образования Республики Саха (Якутия) до 2030 года», выполняя задачу: «внедрить модели образовательных маршрутов персонифицированно для педагогических работников и педагогических команд со стопроцентным охватом». И основная цель его деятельности — создание условий для профессионального развития и самореализации педагогических работников, а также непрерывное развитие профессионального мастерства по индивидуальным образовательным маршрутам с учетом выявленных образовательных потребностей, адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, подготовки к выполнению новых видов профессиональной деятельности.

Благодаря таким руководителям, как Раиса Егоровна Тимофеева, заложившим основы обновления, преобразования деятельности института, сегодняшний Институт развития образования и повышения квалификации является ведущим региональным центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководящих кадров системы образования Республики Саха (Якутия), координатором международных и федеральных проектов, инициатором, вдохновителем и реализатором региональных программ и проектов в области образования».