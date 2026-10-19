Грамотность под микроскопом: где пропущена Н или НН?

Тест по русскому языку: найдите, где пропущена Н или НН

Пропущена Н или НН: 4 слова, в которых ошибается каждый второй

Умение писать без ошибок — это тихая суперсила. В эпоху быстрых мессенджеров и соцсетей опечатка в важном слове может незаметно подпортить репутацию, а безупречный текст, наоборот, мгновенно вызывает уважение.

Одна из самых минных зон русской орфографии — вечная битва Н и НН в прилагательных и причастиях. Правил много, исключений хватает, а мозг так и норовит написать «как слышится». Давайте проверим, насколько крепко вы держите оборону грамотности!

Задание

Перед вами четыре словосочетания. В каждом пропущена буква. Определите, где нужна одна Н, а где — НН:

Маринова_ые огурцы

Румя_ый бок

Броше_ый багаж

Ветре_ая погода

Не спешите скроллить вниз! Задержите взгляд, вспомните школьные правила (или доверьтесь интуиции) и мысленно запишите свои варианты. А теперь сверяемся.

Ответы с подробным разбором

1. Маринованные огурцы — две НН. Здесь работает «золотое» правило, о котором многие забывают: если в слове есть суффиксы -ОВА- или -ЕВА-, в нем всегда пишется НН. Неважно, есть ли приставка или зависимые слова. Примеры: балованный ребёнок, асфальтированная дорога, газированная вода.

2. Румяный бок — одна Н. Многие пытаются искать здесь глагол, но слово «румяный» образовано от существительного «румянец». В отыменных прилагательных с суффиксами -АН-, -ЯН-, -ИН- пишется одна Н. Примеры: кожаная куртка, глиняная посуда, гусиное перо.

3. Брошенный багаж — две НН. Слово образовано от глагола совершенного вида «бросить» (что сделать?). А главное — у него есть приставка. Полные причастия совершенного вида с приставкой (любой, кроме «не-») всегда пишутся с НН. Сравните: крашеный пол (одна Н, нет приставки, несовершенный вид), но покрашенный пол (НН, есть приставка).

4. Ветреная погода — одна Н. А вот и главная ловушка! Слово образовано от существительного «ветер» с помощью суффикса -ЕН-. По логике, суффиксы -ОНН-/-ЕНН- требуют двух Н (как в слове «клюквенный»). Но «ветреный» — это строгое словарное исключение, в котором пишется одна Н. Важный нюанс: как только появляется приставка, исключение перестает действовать, и мы пишем по правилу: безветренный день, подветренный склон.

Итоговый ключ:

Маринованные (НН)

Румяный (Н)

Брошенный (НН)

Ветреная (Н)

Сколько совпадений? Если все четыре — вы настоящий страж русского языка! Если ошиблись в одном-двух пунктах — не беда, эта тема считается одной из самых коварных даже для филологов. Главное, что теперь вы знаете, почему именно так.

Интересный факт

В русском языке есть железобетонное правило, в котором нет ни одного исключения, в отличие от прилагательных. Это касается существительных с суффиксами -ОНН- и -ЕНН-.

Если слово образовано от существительного и имеет такой суффикс, там всегда будет НН.

Станция → станци онн ый (зал)

ый (зал) Революция → революци онн ый (путь)

ый (путь) Утро → утренний (кофе)

Так что, если вы сомневаетесь в слове вроде «торжественный» или «песенный», смело пишите две Н.

В этом правиле есть всего одно слово-исключение, которое нужно запомнить:

Ветреный (например: ветреный день, ветреный человек) — пишется с одной Н.

Важный нюанс: появление приставки.Как только у слова «ветреный» появляется любая приставка, оно тут же подчиняется общему правилу и пишется с НН: безветренный.

А вы часто сомневаетесь в написании Н и НН? Какое слово вызывает у вас наибольшие трудности? Делитесь в комментариях!

Тест на грамотность: где пропущена Н, а где НН?

Тест на грамотность: где пропущена одна буква Н?