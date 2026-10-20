В Академии наук РС(Я) прошла интеллектуальная игра «Академия эрудитов»

20 октября в рамках недели Всероссийского фестиваля «Наука 0+» в актовом зале Академии наук Республики Саха (Якутия) прошла интеллектуальная игра «Академия эрудитов» для школьников 8–10 классов. Организатором мероприятия выступил Центр изучения, сохранения и развития родных языков Академии наук РС(Я) (отв. Никифорова Т.И. и Осипова М. В.)

В игре «Академия эрудитов» приняли участие команды школ города Якутска: МАОУ «СОШ №39 имени Н.И. Шарина», МОБУ «Городская классическая гимназия №8», МОБУ «Кангаласская СОШ им. П.С. Хромова», МОБУ «Гимназия «Центр глобального образования» и МОБУ «Национальная гимназия «Айыы Кыһата».

Цель мероприятия — развитие познавательного интереса, расширение кругозора, формирование навыков командной работы и быстрого принятия решений. Игра прошла по правилам телевизионной передачи «Своя игра». Школьники проверили свои знания по вопросам исследования животных мамонтовой фауны, вечной мерзлоты, экологии и природных ресурсов Арктики, а также по физике, химии, биологии, астрономии, родному языку и культуре Республики Саха (Якутия).

В качестве волонтёров и тьюторов интеллектуальной игры выступили студенты 3 курса группы Б-ПОИМ-24 Института математики и информатики СВФУ им. М.К. Аммосова.

По итогам мероприятия первое место заняли учащиеся МОБУ «Городская классическая гимназия №8». Второе и третье места — у команд МАОУ «СОШ №39 имени Н.И. Шарина». Также были вручены награды в номинациях «Лучший капитан», «Будущие учёные» и «Научный прорыв». С поздравительным словом выступил вице-президент Академии наук РС(Я), доктор исторических наук Геннадий Владимирович Толстых.

Интеллектуальное мероприятие продемонстрировало активное участие школьников, отличное настроение и стремление к знаниям. Подобные научные события с погружением в академическую среду формируют у будущих исследователей интерес к научной карьере и представление о престиже занятий наукой. Академия наук РС(Я) выступает не только научным центром, но и ключевым организатором «моста» между исследовательским сообществом и школой, привлекая учёных и обеспечивая школьникам доступ к современной науке.