Экология и ЖКХ: Комиссия подвела итоги реализации городских программ

Комиссия по городскому хозяйству и экологии обсудила результаты муниципальных программ за третий квартал

Постоянные комиссии Якутской городской Думы продолжают рассматривать исполнение муниципальных программ за девять месяцев 2026 года.

Заседание провел председатель комиссии Владислав Парфёнов. В работе приняли участие члены комиссии Александр Северьянов, Наталья Луковцева и Нюргун Ефремов, представители профильных подразделений Окружной администрации города Якутска.

По информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, за девять месяцев фактическое исполнение кассового плана по курируемым муниципальным программам составило более 90%. В рамках программы развития коммунальной инфраструктуры продолжается работа по развитию систем электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. В частности, заключен договор с ПАО «Якутскэнерго» на технологическое присоединение 42 земельных участков в селе Кильдямцы. Часть мероприятий по водоснабжению, газоснабжению и ремонту объектов ЖКХ планируется завершить до конца года.

В рамках программы обеспечения функционирования и развития ЖКХ выполнены работы по организации водоотвода, содержанию гидротехнических сооружений, городских озер, фонтанов и общественных пространств. На пропуск талых и ливневых вод направлено более 247 млн рублей. Депутаты также рассмотрели вопросы содержания санитарных точек, ремонта муниципальных помещений и дальнейшего выполнения работ в четвертом квартале.

Отдельное внимание уделили программе по охране окружающей среды. В городе изготовлен 101 мусорный контейнер, обустроены две площадки для накопления твердых коммунальных отходов с отдельными отсеками для крупногабаритного мусора. За девять месяцев с территории города вывезено около 14 тысяч кубометров отходов, в том числе с несанкционированных свалок. Продолжается работа по отлову безнадзорных животных и утилизации биологических отходов: с начала года утилизировано более 5,5 тонны биологических отходов.

По муниципальной программе «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» депутаты обсудили восполнение резервов материальных ресурсов, устройство минерализованных полос и установку автономных дымовых пожарных извещателей в домах многодетных семей. На сегодняшний день извещатели установлены в 313 семьях — всего 1 287 приборов. В 4 квартале планируется установить 5631 АДПИ для 1407 семей. Завершить работы по контракту планируется до 15 декабря.

При этом депутаты обратили внимание на ситуацию с пожарной безопасностью. В текущем году в Якутске зарегистрировано 490 пожаров, погибли восемь человек. В ходе обсуждения прозвучали предложения проработать дополнительные меры профилактики, в том числе инициативы по усилению требований к установке пожарных извещателей в частных домах.

В части безопасности на водных объектах программа исполнена на 100%. В летний период работали три спасательных поста, сотрудники которых спасли 12 человек. Зафиксировано 113 случаев обращения посетителей к спасателям за доврачебной помощью, 15 раз осуществлялся вызов скорой помощи.

В конце депутаты рассмотрели ход подготовки бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. По итогам заседания информацию по рассмотренным вопросам приняли к сведению.