Парадокс: Женщине назначили 23 дня колонии, но сразу отпустили

В Мегино-Кангаласском районе женщине назначили 23 дня лишения свободы, но сразу освободили

Мегино-Кангаласский районный суд рассмотрел представление уголовно-исполнительной инспекции о замене неотбытого наказания в виде обязательных работ лишением свободы в отношении 35-летней местной жительницы.

Начальник УИИ в своём представлении указала, что приговором Якутского городского суда от 13 мая 2026 года женщина осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к обязательным работам сроком на 400 часов. При этом в срок наказания был зачтён период её содержания под стражей в ходе предварительного следствия.

Между тем она злостно уклоняется от отбывания наказания: до настоящего времени не приступила к отбыванию, длительное время скрывалась от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В связи с этим в июне 2026 года инспекцией были начаты первоначальные розыскные мероприятия, которые не дали положительных результатов. В июне 2026 года женщина была объявлена в розыск, а 25 сентября 2026 года установлена и задержана.

На судебном заседании осуждённая подтвердила, что не исполняла наказание в виде обязательных работ.

«Суд удовлетворил представление инспекции и заменил неотбытую часть наказания в виде обязательных работ (184 часа) на 23 дня лишения свободы, но в связи с его фактическим отбытием освободил её от отбывания наказания. Постановление суда не вступило в законную силу», — сообщает Объединённая пресс-служба судов Республики Саха (Якутия).