Бывший заммэра стал заместителем министра
Экс-заммэра Якутска стал заместителем министра сельского хозяйства
Георгий Гаврильев назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольственной политики республики. О кадровом решении глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем канале в MAX.
Ранее этот пост занимал Николай Афанасьев, он освобожден от должности.
Георгий Гаврильев — выпускник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. Трудовую деятельность начал в управляющей компании «Сахаинвест–сервис». В разные годы работал на руководящих должностях в ОАО «Якутцемент», разрезе «Нерюнгринский» ГУП «Якутуголь», Национальной туристической компании «Якутия».
2013-2020 гг. — директор МУП «Горснаб»;
2020 г. — заместитель главы Якутска по развитию территорий;
2021 г. — заместитель главы Якутска по экономике и финансам;
2022-2026 гг. — первый заместитель главы Якутска.
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