Донаты за границу: Якутянин задержан за финансирование терроризма

В отношении уроженца г. Якутска возбуждено уголовное дело по террористической статье.

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сторонник сепаратистской идеологии активно интересуется деятельностью террористического движения, организатор которого живет за границей, сотрудничает с иностранными, в том числе украинскими спецслужбами. Помимо этого,

неоднократно осуществлял донаты на счета, используемые данной террористической организацией.

По данному факту следственным подразделением регионального УФСБ возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (финансирование терроризма) УК России. Злоумышленник задержан при содействии СОБР «Алмаз» Росгвардии».