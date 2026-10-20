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21.10.2026 08:48
чтение: 1 мин
Происшествия
#Донаты за границу
#финансирование терроризма

Донаты за границу: Якутянин задержан за финансирование терроризма

В отношении уроженца г. Якутска возбуждено уголовное дело по террористической статье.

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сторонник сепаратистской идеологии активно интересуется деятельностью террористического движения, организатор которого живет за границей, сотрудничает с иностранными, в том числе украинскими спецслужбами. Помимо этого,
неоднократно осуществлял донаты на счета, используемые данной террористической организацией.

По данному факту следственным подразделением регионального УФСБ возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (финансирование терроризма) УК России. Злоумышленник задержан при содействии СОБР «Алмаз» Росгвардии».

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Источник: УФСБ России по Республике Саха (Якутия)
Фото: УФСБ России по Республике Саха (Якутия)

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