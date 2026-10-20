Сливовый кекс с корицей в копилку осенних рецептов

Рецепт вкуснейшего сливового пирога. Готовится несложно. Берём на заметку в разгар осеннего сезона…

сливовый кекс с корицей

Прекрасным сезонным фруктом можно считать сливу. Из неё получаются отличные варенья, а также пироги. И когда за окном осень, есть возможность вдоволь насладиться такой ароматной выпечкой.

Как приготовить

1. Отобрать 0,5 кг спелой, но плотной сливы, помыть плоды и обсушить. Далее разрезать их напополам и вынуть кости.

2. 2 яйца разболтать венчиком со стаканом сахара. Туда же всыпать пол чайной ложки соды, которую предварительно погасить соком лимона, а также 250 г белой муки.

3. Отдельно распустить на медленном огне 120 г сливочного масла и влить в массу.

4. Хорошенько размешать всё лопаткой. В итоге должно получиться тягучее, липкое тесто.

5. Взять удобную формочку для выпекания, смазать маслом и равномерным слоем распределить по её дну всю порцию теста. Верх украсить половинками сливы, кожицей наружу.

6. На свежеприготовленный пирог можно распылить меленую корицу, это добавит аромата. А вот если сама слива оказалась кисловатой, то нелишней будет и сахарная пудра.

7. Печётся такой кекс не более получаса, однако нужно смотреть на возможности духовки и периодически проверять его готовность. Главное, чтобы на изделии образовалась лёгкая румяность. Идеальная температура для выпекания 180 градусов.

8. После остужения, кекс можно разделить на кусочки и смело подавать к чаю. Вкуснота неимоверная!

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