Александр Находкин — не просто Герой нашего времени…

Достойный продолжатель героической истории своей семьи и нашей великой страны

Двадцатое октября 2026 года войдёт в историю нашей республики как день, когда Якутск чествовал своего четырнадцатого Героя России. Мне выпала честь быть среди участников этого торжества, и я считаю своим долгом высказать слова искреннего восхищения подвигом нашего земляка.

Александр Егорович Находкин — не просто Герой нашего времени. Он достойный наследник славных традиций рода Чусовских. Его дед, Николай Николаевич Чусовский, которого мы все знаем как гордость Якутии, в годы Великой Отечественной войны получил «Золотую Звезду» за мужество и полководческое мастерство, проявленные при штурме Зееловских высот в Берлинской операции 1945 года. Теперь внук своими ратными делами продолжил эту героическую летопись, вписав своё имя в историю воинской славы своей семьи, нашей республики и всей России.

Боевой путь Александра начался в 2014 году, когда он добровольцем встал на защиту мирных жителей Донбасса в составе 2-й бригады взвода разведки. С 2017 года он выполнял ответственные задачи по защите интересов страны в разных регионах мира. С началом специальной военной операции он вновь встал в строй, пройдя путь от рядового до командира батальона и начальника разведки.

Преклоняюсь перед исключительным мужеством и доблестью Александра при выполнении боевых задач. Именно на таких бойцах, как он, держится наша героическая армия. Вся Якутия равняется на него. Его преданность Родине и храбрость — ярчайший пример для каждого из нас.

Сегодня вся республика поддерживает наших бойцов-якутян, которые защищают Отечество в зоне специальной военной операции. Тысяча наших земляков удостоены высоких боевых наград, 14 якутян уже стали Героями России. Мы гордимся каждым нашим бойцом и ждём всех домой с Победой.

Наша великая страна никогда не была агрессором, но всегда выходила победителем. Сплочённость и единство делают нас непобедимыми во всем мире!

Низкий поклон и огромная благодарность тебе, дорогой Александр! Слава Великой России! Слава нашей Якутии!

Александр Кошуков. народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)



