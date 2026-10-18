Герой России Александр Находкин займется НПЗ в Якутии

В аэропорту «Якутск» прошла торжественная встреча Героя России Александра Находкина. Как сообщил боец, он планирует продолжить учёбу и дальше работать во благо Якутии и страны, сообщает ЯСИА.

«Очень скучал по малой родине, очень хотелось вернуться домой. В общей сложности я находился на службе 12 лет, если сжать до минимума — то 10. Сейчас у меня большие планы — хочется работать здесь, приносить пользу республике. Есть проекты в части безопасности и НПЗ, глава Якутии Айсен Николаев сказал, что их поддержит», — сказал он.

Сейчас Герой заканчивает учёбу по программе управленческих кадров Якутии. Звание Героя России для него — сбывшаяся мечта и высшая награда. «Это самое большое в моей жизни признание. О таком звании, наверное, мечтает каждый мальчик в нашей стране, а для меня это особенно важно, ведь мой дед — Герой Советского Союза Николай Чусовской. Я доказал, что наше поколение с честью несёт знамя преданности, ответственности и преемственности», — сказал Александр Находкин.

Ещё в 2014 году Александр Егорович добровольцем отправился на Донбасс. В ходе специальной военной операции сражался за Артёмовск, командовал ротой и батальоном, служил начальником разведки. Несмотря на ранения и контузии, продолжал выполнять боевые задачи. После службы в ЧВК «Вагнер» продолжил боевой путь в специальном подразделении Минобороны России. Награждён тремя орденами Мужества и тремя медалями «За отвагу».

Дед Александра Егоровича, Герой Советского Союза Николай Чусовской, был удостоен высшего звания за мужество и героизм, проявленные при штурме Зееловских высот. Своей службой Александр Егорович с честью продолжил славные воинские традиции семьи, в которой из поколения в поколение передаются любовь к Родине и верность долгу.