Путин наградил народного мастера Мандар Уус

Указом Президента России Владимира Путина народный мастер Борис Фёдорович Неустроев – Мандар Уус – награждён медалью «За труды в культуре и искусстве»! — сообщает глава Якутии в max.ru/aisen_nikolaev

Борис Фёдорович – настоящий Мастер с большой буквы, чей талант стал достоянием всей Якутии. Борис Фёдорович бережно сохраняет искусство и знания наших предков, передаёт свой опыт ученикам. За годы исследований собрал и зафиксировал более двух тысяч якутских орнаментов, в которых отражаются представления народа саха о мире, красоте и самой жизни. Его книги об орнаментах, бересте и ремёслах помогают глубже понимать родную культуру, сохраняют бесценные знания для следующих поколений. А в работах учеников продолжаются традиции народного мастерства.

От всей души поздравляю Бориса Фёдоровича с заслуженной государственной наградой! Спасибо за многолетний труд, щедрость души и преданность своему народу. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного тепла и радости от успехов учеников!

Саха норуотун сатабылын салҕааччы, кэлэр көлүөнэлэри уһуйааччы Борис Федорович Неустроев — Мандар Уус өр сыллаах айар-тутар үлэтин иһин дойду үрдүк наҕараадатынан бэлиэтэннэ. Бүтүн Саха Сирин аатыттан Борис Федоровичка истиҥ эҕэрдэ! Ытык киһибитигэр кытаанах доруобуйаны, этэҥҥэ буолууну, удьуор утумнааччыларыгар ситиһиилэри!

Да что ж это такое! Maxima — сама себе диктатор