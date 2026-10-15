Профнепригодность или сознательное укрывательство мэра Гудошника? — «Мусорный триллер» в Нерюнгри

В конце сентября 2026 года мэр Нерюнгри Илья Гудошник в резонансном интервью федеральному изданию 14.RU / NGS.RU сделал самоуверенное заявление:

«Город перестал быть помойкой, как в 2022 году». Чиновник долго рассуждал о благоустройстве, победе над грязью и масштабном мастер-плане развития угольной столицы Якутии.

Однако бравурные отчеты разбились о суровую реальность. Пока мэр раздает интервью, в Нерюнгри разгорается системный экологический скандал с криминальным подтекстом. Местные активисты вскрыли масштабный обман: городской снежный полигон превратился в несанкционированную свалку строительных отходов. На кадрах, облетевших регион, тяжелая техника закапывала тонны промышленного мусора в котлованы. Этот кризис выглядит максимально цинично, ведь Гудошник — не просто «политик-романтик», проводивший когда-то ивенты, свадьбы да корпоративы. Он — профильный специалист коммунальной сферы, от и до знающий, как работает эта система.

Кто в ответе за несанкционированные свалки? Бэкграунд в МУП «Переработчик»

Илья Гудошник прекрасно знает изнутри, как устроена утилизация отходов в Нерюнгри. В августе 2021 года он лично возглавил МУП «Переработчик» — предприятие, являющееся официальным региональным оператором по обращению с ТКО. Тогда, будучи директором МУП, он заявлял в СМИ, что наладил стабильную работу, разобрался с долгами и лично взял на себя обязательство избавить город от завалов.

Перейдя в сентябре 2022 года в кресло мэра, Гудошник сохранил за собой статус человека «в теме» ЖКХ. Тем абсурднее выглядит текущая ситуация: бывший руководитель главного мусорного предприятия района, став главой города, допускает появление скрытых полигонов прямо на муниципальной земле. Обыватель может сослаться на халатность подчиненных, но чиновник с таким бэкграундом обязан понимать, как устроена схема незаконного сброса отходов.

Жесткая позиция экоактивистов

Общественники и экологические активисты Нерюнгри отреагировали на «победные» реляции мэра крайне жестко. Зафиксировав на спецплощадке по объездной дороге навалы отходов от сноса зданий и заполненные хламом котлованы с водой, они обратились в Минэкологии Якутии.

Местные экоактивисты комментируют ситуацию без купюр:

«Пока мэр раздает интервью о чистом городе, на наших глазах происходит экологическое преступление. Нас пытаются держать за дураков: под видом временного размещения чистого зимнего снега на полигон тоннами свозят токсичный строительный мусор, остатки лакокрасочных материалов и арматуру. Всё это тяжелая техника просто сравнивает с землей и зарывает вглубь. Весной, когда начнется таяние, вся эта химия потечет прямиком в почву и грунтовые воды. То, что бывший глава МУП «Переработчик» делает вид, будто ничего не замечает, — это либо тотальная профнепригодность, либо сознательное укрывательство».

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В результате общественного резонанса экологи зафиксировали несанкционированную свалку площадью 722 кв. м. Городской администрации пришлось экстренно реагировать и перенаправлять заявления в полицию, пытаясь переложить вину на «неустановленных лиц». Однако списать всё на «случайных нарушителей» уже не удастся.

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Схема вскрыта: приговор от 12 октября

Доказательством того, что в Нерюнгри совершается системное экологическое преступление, стал громкий судебный вердикт. Буквально 12 октября 2026 года стало известно о приговоре по аналогичной истории в Нерюнгринском районе.

Следствие и суд вскрыли циничную схему: подрядчик, получивший муниципальный контракт на очистку и утилизацию, официально отчитался о вывозе на специализированный полигон 10 612 кубометров строительного мусора. На бумаге всё было чисто. Фактически же до полигона доехали жалкие 270 кубометров. Куда делись остальные десять с лишним тысяч кубов токсичного хлама? Их просто вывезли и тайно сбросили в близлежащий лес, зарыв подальше от глаз проверяющих.

Ущерб бюджету только по одному этому эпизоду превысил 7 миллионов рублей. Это доказывает: в Нерюнгри годами работает отлаженный теневой бизнес — деньги за экологическую утилизацию оседают в карманах, а строительный мусор тоннами закапывается в лесах и на снежных полигонах. Может ли об этом не знать городское руководство во главе с «профильным» мэром?

Опасность «дальше Новосибирска» и миграция

Разговор о чистоте в интервью зашел не случайно — мэр рассуждал, почему люди перестали уезжать из Якутии. По мнению Гудошника, прекращение оттока населения связано не только с благоустройством Нерюнгри, но и с глобальным чувством опасности за Уралом.

Журналисты опубликовали целый блок его рассуждений, приведем его здесь.

— Да, город перестал быть помойкой, как в 2022 году. У меня нет и дольки сомнения в этих словах. Я был депутатом, смотрел, что делала городская администрация. Очень многое было недоработано, и город превращался в помойку. Повезло с федеральными программами, повезло с указами главы, но это было сильно позже. Многие мои друзья, которые настроены как будто оппозиционно ко всему в этом мире, хотя хорошие парни, спортсмены, сказали: «В городе захотелось жить, захотелось остаться». К тому же обстановка в стране. А куда ехать-то? В Нерюнгри безопасно. Поэтому люди не уезжают, потому что стало чище, лучше и здесь безопасно. Ехать дальше Новосибирска теперь фактически стало опасно.

Отношение к СВО: готов ли мэр Нерюнгри Родину защищать?

Об этом в ходе интервью Гудошника спросили прямо. И вот что он ответил.

— Если в отношении вас возбудят уголовное дело, то вы пойдете на СВО или примете наказание?

— Вопрос классный!.. Я бы пошел на СВО только по воле души. Не для того, чтобы обеляться перед государством за счет этого. Не хочу его решение [Щегельняка] осуждать или поддерживать, но тут ты же можешь пойти офицером, а можешь — уголовником. Не хотелось бы мне так.

Конечно, уголовное дело получить легко. Есть же пословица: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Мы стараемся: и команда, и я лично работаем так, чтобы этого не случилось, — заявил Илья Гудошник.

Возвращаясь к мусорному скандалу в Нерюнгри. Минэкологии, прокуратуре и другим надзорным органам стоит тщательно проверить ситуацию в Нерюнгри.

Возможно, хищения бюджета через экологические преступления стали в Нерюнгри рабочей схемой…