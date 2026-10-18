11 тонн овощей пришлось доставить в Усть-Куйгу дорогущей авиацией

Северный завоз нынче был сорван, ЛОРП не справился с доставкой в Арктику товаров первой необходимости. Власти приняли решение доставить овощи дорогими авиарейсами.

В Усть‑Куйгу Усть‑Янского района двумя авиарейсами доставлено 11 тонн овощей. Эта мера позволила обеспечить поселок продовольствием, когда речная навигация с этим не справилась.

«Первый «зеленый рейс» в Усть‑Куйгу был 12 октября. Второй самолет с овощами был 15 октября. Всего двумя авиарейсами из Якутска доставлено 11 тонн овощей. Это картофель, капуста, морковь, лук», — сообщил ЯСИА министр по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Владимир Черноградский.

ЛОРП ссылался на низкий уровень воды в реке, почему доставка грузов водным путем в Усть‑Куйгу стала невозможной. В связи с этим продовольственные товары были перенаправлены в порт Тикси, а недоставленную в Усть-Куйгу часть оперативно перебросили дорогим авиатранспортом из Якутска.

В ходе прямой линии глава Якутии Айсен Николаев заявил, что обмеление арктических рек – не ЧС, а уже норма, с которой профессионалам надо работать и находить пути решения.

Однако нынче в условиях скудного бюджета доставку овощей пришлось сделать через дорогую авиацию.

Читайте так же Управленческий паралич: ЛОРП провалил северный завоз



