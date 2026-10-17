В Якутии начали закрывать переправы: когда и где?
Минтранс Якутии сообщает предварительные даты закрытия паромных переправ. Приведённые сроки носят предварительный характер и могут быть скорректированы в зависимости от гидрологической обстановки и интенсивности образования льда.
Река Лена:
• «Якутск – Нижний Бестях» ориентировочно до 23.10.2026 (после переправа перейдет на межсезонный график с увеличением тарифов)
• «Кангалассы – Соттинцы» завершили работу 15.10.2026 • «Олекминск – Заречный» завершили работу 16.10.2026
• «Качикатцы – Мохсоголлох» ориентировочно до 20.10.2026
Река Алдан:
• «Мегино-Алдан – Кэскил» завершили работу 16.10.2026
• «Усть-Мая – Эльдикан» завершили работу 10.10.2026
Река Вилюй:
• «Верхневилюйск – Хоро» до 20.10.2026
• «Нюрба – Кюндядя» до 18.10.2026
• «Крестях – Мирный» до 18.10.2026
• «Сунтар – Устье» до 18.10.2026
Река Амга:
• «Амга – Бетюн» завершено 13.10.2026
Для организации пассажирских перевозок в условиях межсезонья на реках Лена, Алдан и Вилюй будут задействованы суда на воздушной подушке (хивусы) и аэроботы. Также график движения судов будет ограничен дневным временем суток.
Мокрый снег: Минтранс рекомендует срочно перейти на зимние шины
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий