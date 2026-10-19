Арктика богатеет – люди уезжают. Кому нужно такое развитие?
Освоение Арктики требует не только смелых инфраструктурных проектов, но и высококвалифицированных специалистов.
7 октября этот вопрос стал одним из ключевых на VIII Межрегиональной научно-практической конференции «Арктический вектор: кадры в Арктику!» в Якутске в рамках Северного Форума.
Послушала выступления министерства, учёных и специалистов по кадрам.
На одном слайде — рост инвестиций и добычи.
На другом — сокращение населения, школьников и молодых специалистов, которые возвращаются домой.
И это данные самих участников форума.
Министерские достижения
В докладе министра по развитию Арктики Владимира Черноградского приведены внушительные показатели: 52 многоквартирных дома на 839 квартир, инвестиции в основной капитал — 10,5 млрд рублей, увеличение доли занятых в добывающей промышленности с 5,8% до 12%.
Всё это звучит как история успеха.
Но почему рост производства и строительства не сопровождается сохранением населения?
А люди уезжают
По данным того же министерства, население арктических районов уменьшилось с 67 674 человек в 2019 году до 64 017 на 1 января 2025 года.
Это минус 3 657 человек, или 5,4%.
При этом население всей Якутии выросло на 4,1%.
Аллаиховский район потерял 15% жителей,
Верхнеколымский — 10,9%,
Верхоянский — 10,4%.
Рост наблюдается только в двух из тринадцати районов — Оленёкском и Эвено-Бытантайском.
Разве не эти показатели должны быть первыми в отчётах?
Север теряет и школьников
В презентации С. В. Горюшинской отмечено: численность учащихся в Арктике за пять лет сократилась на 15,5%.
Численность населения моложе трудоспособного возраста уменьшилась на 8,7%. Если становится меньше детей, то под угрозой будущее школ и самих сёл.
Кто будет жить на Севере через десять–пятнадцать лет?
С. В. Горюшинская. Динамика численности учащихся, слайд 4.
Выпускники не возвращаются
В 2025 году из 876 выпускников — выходцев из арктических районов — только 138 трудоустроились в своём улусе.
Это 15,8%. В 2023 году таких было 217 из 996, или 21,8%.
Эти цифры не означают, что остальные навсегда уехали: часть может продолжать учёбу или работать в других местах.
Но они показывают, насколько слабо система образования и трудоустройства возвращает молодых людей домой.
Где жильё, достойная зарплата и реальные возможности?
С. В. Горюшинская. Трудоустройство выпускников, слайд 6.
Вакансии — и низкая возвращаемость
По данным того же выступления, 189 работодателей заявили 1 565 вакансий в арктических районах.
Почему при наличии рабочих мест так мало выпускников устраиваются у себя дома?
Возможно, вакансии не совпадают с полученными профессиями; возможно, условия жизни и оплаты труда не подходят.
Но кто системно сопоставляет эти данные по каждому улусу?
Добыча есть. А местный найм?
Профессор Александр Пилясов приводит показательный пример «Алмазов Анабара»:
97–98% работников — жители Якутии,
но только 17% — жители арктических улусов.
Получается, отчёт о трудоустройстве жителей республики ещё ничего не говорит о пользе для самого района добычи.
Сколько местных жителей трудоустроено на месторождениях и сколько доходов остаётся территории?
Даже о вахте нет полной картины
В материалах МинАрктики прямо говорится об отсутствии достоверной полной статистики о вахтовых посёлках, подрядных организациях и работниках.
При этом НДФЛ формирует 65% налоговых и неналоговых доходов арктических бюджетов, которые остаются глубоко дефицитными.
Если у власти нет полной картины занятости и деятельности предприятий на местах, как оценивать выгоду от освоения недр для муниципалитетов?
Учителей теряем, цифровизацию обещаем
Ещё одна цифра из презентации профессора Пилясова: в арктических школах работают 1 791 учитель, за год уволились 78.
Только 7% школ имеют высокоскоростной интернет, 55% — без стабильной связи.
Мы обсуждаем искусственный интеллект и дистанционное образование.
Но как дети будут полноценно учиться, если у школы нет даже надёжного интернета?
Что же считать развитием?
Я не против промышленных проектов, дорог, энергетики и связи.
Но освоение месторождений — ещё не развитие территории, если рядом пустеют посёлки.
Настало время в отчётах считать не только миллиарды инвестиций и тонны сырья, но и семьи, которые остались жить на Севере; выпускников, которые вернулись; школы, в которых учатся дети; рабочие места, которые получили местные жители.
Можно освоить месторождение и одновременно потерять населённый пункт.
А затем вновь проводить форум о том, почему люди уезжают.
Читайте так же Смотрите – на что обрекли народ Устьянья
Марина ПЛАТОНОВА – ХОМПОРУУНА.
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий