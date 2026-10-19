Арктика богатеет – люди уезжают. Кому нужно такое развитие?

Освоение Арктики требует не только смелых инфраструктурных проектов, но и высококвалифицированных специалистов.

7 октября этот вопрос стал одним из ключевых на VIII Межрегиональной научно-практической конференции «Арктический вектор: кадры в Арктику!» в Якутске в рамках Северного Форума.

Послушала выступления министерства, учёных и специалистов по кадрам.

На одном слайде — рост инвестиций и добычи.

На другом — сокращение населения, школьников и молодых специалистов, которые возвращаются домой.

И это данные самих участников форума.

Министерские достижения

В докладе министра по развитию Арктики Владимира Черноградского приведены внушительные показатели: 52 многоквартирных дома на 839 квартир, инвестиции в основной капитал — 10,5 млрд рублей, увеличение доли занятых в добывающей промышленности с 5,8% до 12%.

Всё это звучит как история успеха.

Но почему рост производства и строительства не сопровождается сохранением населения?

А люди уезжают

По данным того же министерства, население арктических районов уменьшилось с 67 674 человек в 2019 году до 64 017 на 1 января 2025 года.

Это минус 3 657 человек, или 5,4%.

При этом население всей Якутии выросло на 4,1%.

Аллаиховский район потерял 15% жителей,

Верхнеколымский — 10,9%,

Верхоянский — 10,4%.

Рост наблюдается только в двух из тринадцати районов — Оленёкском и Эвено-Бытантайском.

Разве не эти показатели должны быть первыми в отчётах?

Север теряет и школьников

В презентации С. В. Горюшинской отмечено: численность учащихся в Арктике за пять лет сократилась на 15,5%.

Численность населения моложе трудоспособного возраста уменьшилась на 8,7%. Если становится меньше детей, то под угрозой будущее школ и самих сёл.

Кто будет жить на Севере через десять–пятнадцать лет?

С. В. Горюшинская. Динамика численности учащихся, слайд 4.

Выпускники не возвращаются

В 2025 году из 876 выпускников — выходцев из арктических районов — только 138 трудоустроились в своём улусе.

Это 15,8%. В 2023 году таких было 217 из 996, или 21,8%.

Эти цифры не означают, что остальные навсегда уехали: часть может продолжать учёбу или работать в других местах.

Но они показывают, насколько слабо система образования и трудоустройства возвращает молодых людей домой.

Где жильё, достойная зарплата и реальные возможности?

С. В. Горюшинская. Трудоустройство выпускников, слайд 6.

Вакансии — и низкая возвращаемость

По данным того же выступления, 189 работодателей заявили 1 565 вакансий в арктических районах.

Почему при наличии рабочих мест так мало выпускников устраиваются у себя дома?

Возможно, вакансии не совпадают с полученными профессиями; возможно, условия жизни и оплаты труда не подходят.

Но кто системно сопоставляет эти данные по каждому улусу?

Добыча есть. А местный найм?

Профессор Александр Пилясов приводит показательный пример «Алмазов Анабара»:

97–98% работников — жители Якутии,

но только 17% — жители арктических улусов.

Получается, отчёт о трудоустройстве жителей республики ещё ничего не говорит о пользе для самого района добычи.

Сколько местных жителей трудоустроено на месторождениях и сколько доходов остаётся территории?

Даже о вахте нет полной картины

В материалах МинАрктики прямо говорится об отсутствии достоверной полной статистики о вахтовых посёлках, подрядных организациях и работниках.

При этом НДФЛ формирует 65% налоговых и неналоговых доходов арктических бюджетов, которые остаются глубоко дефицитными.

Если у власти нет полной картины занятости и деятельности предприятий на местах, как оценивать выгоду от освоения недр для муниципалитетов?

Учителей теряем, цифровизацию обещаем

Ещё одна цифра из презентации профессора Пилясова: в арктических школах работают 1 791 учитель, за год уволились 78.

Только 7% школ имеют высокоскоростной интернет, 55% — без стабильной связи.

Мы обсуждаем искусственный интеллект и дистанционное образование.

Но как дети будут полноценно учиться, если у школы нет даже надёжного интернета?

Что же считать развитием?

Я не против промышленных проектов, дорог, энергетики и связи.

Но освоение месторождений — ещё не развитие территории, если рядом пустеют посёлки.

Настало время в отчётах считать не только миллиарды инвестиций и тонны сырья, но и семьи, которые остались жить на Севере; выпускников, которые вернулись; школы, в которых учатся дети; рабочие места, которые получили местные жители.

Можно освоить месторождение и одновременно потерять населённый пункт.

А затем вновь проводить форум о том, почему люди уезжают.

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Марина ПЛАТОНОВА – ХОМПОРУУНА.