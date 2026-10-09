Смотрите – на что обрекли народ Устьянья  

«Всё под контролем»: как ЛОРП пытается прикрыть отчетами недовезенный хлеб в Устьянье

Кадровая и логистическая политика в руководстве Якутии окончательно перешла на режим управленческого паралича. Ленское объединенное речное пароходство (ПАО «ЛОРП») нашло гениальный способ борьбы с арктическим коллапсом на реке Яна. Если суда намертво вмерзли в шугу, а люди пробиваются сквозь льды на моторках, нужно просто выпустить победный пресс-релиз. Руководство ЛОРПа бодро отчиталось: ничего страшного не произошло, 97% грузов в Арктику доставлено, а компания — чуть ли не главный герой навигации-2026.

Правда, оставшиеся 3% «погрешности» — это продукты питания, мука, медикаменты и овощи, без которых жители заполярных сел остались перед долгой зимой. Однако «красивой статистикой» речников сыт не будешь.

Ручное управление из Москвы: о чем проговорился кабмин

Пока топ-менеджмент пароходства празднует «успех», председателю правительства Якутии Кириллу Бычкову приходится разруливать ситуацию буквально на лету — из командировки, через онлайн-совещания. В своем оперативном отчете премьер, пытась сгладить углы, фактически подтвердил: северный завоз сорван. И на совещание к премьеру первые лица не явились – отправили отдуваться своих заместителей. В левом нижнем углу экрана схватился за голову замминистра транспорта.

Из доклада Бычкова по Усть-Янскому району четко видно, кто и как «доставил» грузы:

Груз на складах до зимы: Баржи с контейнерами только-только вышли из Нижнеянска. А «оставшийся груз» (тот самый, который ЛОРП должен был довезти) решено оставить на берегу — мерзнуть в портовой инфраструктуре до открытия официальных автозимников.

Экстренные спецрейсы: Глава Усть-Янского улуса Валерий Сидорин сообщил об острой напряженности по продовольствию. Поэтому власти республики, прикрывая провал ЛОРПа, вынуждены задействовать дорогущую авиацию. На днях в улус ожидаются два грузовых рейса АК «Полярные авиалинии» с продуктами и овощами.

Блокада Усть-Куйги: Одной из главных проблем премьер прямо назвал доставку груза АТЛК — овощей и продуктов для Усть-Куйги.

Более того, под угрозой оказался и завоз топлива. Две баржи ЛОРПа судорожно грузятся в Олекминске, но гидрологическая обстановка на реке Алдан (направление на Хандыгу) меняется ежечасно. Счет идет на дни и часы, и кабмин требует от ЛОРПа посуточный план-график по каждому судну. Это ли называется «успешным завершением навигации»?

В Багдаде всё спокойно: пока Арктика замерзает, чиновники ушли в тень и отпуска

Особый трагикомизм ситуации заключается в том, что в самый разгар этого ледяного триллера спасать жителей Усть-Янского улуса в республике физически некому. На капитанском мостике якутской власти — абсолютная пустота и благодать. Все заняты исключительно важными государственными делами, никак не связанными с выживанием людей в Арктике:

Глава Якутии с головой погружен в высокие материи и международную повестку — он увлеченно занимается проведением Северного форума. Масштабные речи о развитии Арктики на трибунах звучат куда приятнее, чем новости о застрявших во льдах коробках с картошкой.

Председатель правительства Кирилл Бычков шлет свои грозные поручения Минтрансу и ЛОРПу из теплой Москвы, находясь там в затяжной командировке. Международный горный форум без него, конечно, никак не пройдет. Управлять замерзающей Индигиркой и Яной через Zoom комфортнее.

Министр транспорта и дорожного хозяйства, чье ведомство обязано круглосуточно мониторить каждый метр обмелевших и покрывшихся шугой рек, просто… ушел в отпуск. Навигация на грани срыва? Отличный повод отдохнуть от суеты.

Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера набрало в рот ледяной воды и хранит гробовое молчание. Видимо, ведомство решило, что развоз продуктов на моторных лодках сквозь 8-балльный лед — это традиционный национальный промысел КМНС, не требующий вмешательства чиновников.

Но вершиной этого политического абсурда стала позиция народных избранников. Председатель профильного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева, которая по долгу службы обязана первой бить в набат и защищать замерзающих избирателей, внезапно переквалифицировалась. Депутат Голомарева фактически записалась в личные адвокаты к Сергею Ларионову. Вместо жесткого спроса с ЛОРПа за брошенные грузы, из парламентских кабинетов звучат оправдания в духе «ну они же старались, навигация сложная».

Круг замкнулся: министры отдыхают, премьер в Москве, глава на форуме, а профильный арктический депутат защищает орденоносного гендиректора-срывщика.

Пока «Почетный полярник» Ларионов сидит в тепле, простые северяне без всяких орденов пробивают на лодках путь сквозь 8-балльную шугу. Депутат Ларионов предпочел интересы крупных золотодобытчиков нуждам избирателей: коммерческие грузы ушли вовремя, а социально значимые продукты остались замерзать в Нижнеянске.

Итог смотрите на фото – вот до чего довели народ Устьянья.

Глумление насчет водки против суровой реальности на лодках

В соцсетях и кулуарных обсуждениях уже появились циничные голоса защитников ЛОРПа. Мол, подумаешь, устроили панику, коммерсантам просто «водку не довезли», перебьются.

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Однако эти попытки перевести провал в шутку разбиваются о реальные кадры с мест событий. На фото, которые присылают северяне, отчетливо видно: в лодках, пробивающих топорами и бензопилами 8-балльную шугу, лежат вовсе не ящики со спиртным. Там — детское питание, мука и самые базовые продукты.

Местные жители, рискуя собственным имуществом, лодками и жизнями, днем и ночью вручную колют лед на реке, выполняя работу застрявшего многотонного флота ЛОРПа. И делать им это приходится потому, что коммерческие рейсы для недропользователей пароходство вывезло вовремя, а социально значимый груз бросило на произвол судьбы. Во всяком случае, именно это озвучил председатель правительства.

Вывод

Пока речники рисуют в отчетах красивые 97%, правительство республики в экстренном ручном режиме заставляет Минтранс и ЛОРП искать «страховочные решения» по доставке еды в Устьянье, Томпонский улус и на Индигирку.

Республика ждет итогов официальных разбирательств. И никакие победные реляции о «почти выполненном плане» не должны закрыть глаза правоохранительным органам на тот факт, что замерзающие арктические села спасают обычные люди на моторных лодках, пока орденоносное руководство ЛОРПа подсчитывает коммерческую прибыль, а профильный министр загорает в отпуске.

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