Депутат Голомарева предает народ Севера в угоду чиновникам

Когда система дает сбой, ответственные лица всегда ищут оправдания. В Якутии главным оправданием транспортного коллапса в арктических улусах называют стихию — экстремальное маловодье. Однако в этом сезоне маски были сорваны на самом высоком уровне. В своем недавнем эфире глава Якутии Айсен Николаев прямо заявил: обмеление северных рек — больше не чрезвычайная ситуация, это новая норма. Глава республики подчеркнул, что это объективная реальность, которую чиновники и транспортники обязаны знать, закладывать в риски и, учитывая это, действовать.

Но пока руководство республики требует системного подхода, на местах — на той же Колыме, Индигирке и особенно Яне — чиновники и руководство ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» (ЛОРП) продолжают делать удивленные лица, будто столкнулись с чем-то из ряда вон выходящим. Ограничения навигации, которые должны были заставить речников работать с удвоенной эффективностью ради спасения северян, почему-то совершенно не помешали им решить свои коммерческие задачи.

Золото важнее людей: как ЛОРП «кинул» северян

Как выяснилось, обмеление рек — препятствие избирательное. Оно становится непреодолимым барьером, когда речь заходит о доставке хлеба, муки, медикаментов и топлива для жизнеобеспечения отрезанных от мира поселков. Но когда на кону стоят крупные контракты, логистика ЛОРПа начинает работать как швейцарские часы.

В самый критический момент навигации, когда каждый день был на счету, руководство пароходства приняло решение забить трюмы коммерческими грузами недропользователей. Пока Усть-Янский улус ждал товары первой необходимости, суда ЛОРПа обслуживали золотодобытчиков.

Итог этой погони за прибылью оказался катастрофическим: золотодобывающие компании свои грузы получили, а караваны судов ЛОРПа с государственным северным завозом намертво застряли в шуге. Теперь, когда реки сковал лед, спасать замерзающие поселки власти вынуждены в экстренном режиме.

Миллионы по воздуху: латание прорех за счет налогоплательщиков

Провал речной навигации обернулся колоссальными финансовыми потерями для республики. Из-за халатности транспортников теперь застрявшие грузы будут доставлять вертолетами.

Авиация на Севере — это экстремально дорогое удовольствие. Стоимость одного летного часа исчисляется сотнями тысяч рублей. Вместо дешевой и плановой доставки по воде, деньги налогоплательщиков пойдут на экстренное латание прорех тех, кто провалил северный завоз. В бюджете итак денег не хватает. Но теперь якутяне вынуждены платить и за провалы ЛОРПа. Бюджетные средства, которые могли пойти на ремонт школ, больниц и дорог в тех же северных улусах, сгорят в авиационных двигателях просто потому, что ЛОРП вовремя не выполнил свои обязательства, увлекшись обслуживанием золотопромышленников.

Театр одного депутата

На фоне этого кризиса поведение председателя комитета по делам Арктики Елены Голомаревой выглядит особенно цинично. Она любит рядиться в национальные одежды северян и выступать на праздниках с пафосными речами о сохранении традиций коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Однако за этим этническим фасадом, похоже, скрывается полное равнодушие к реальным проблемам этих самых народов. Иначе как объяснить ее последнее выступление на телевидении?

Голомарева заседает в Ил Тумэне уже столько созывов, что могла окончательно оторваться от своих корней. Работа в комфортабельных столичных кабинетах стирает понимание того, каково это — зимовать в отрезанном от мира поселке без угля и свежих продуктов. Этнический костюм стал для депутата лишь удобным политическим реквизитом, карнавальной маской, за которой она прячет готовность покрывать нерадивых чиновников и топ-менеджеров. На словах — защита традиций, на деле — фактическое предательство интересов жителей Севера, которые доверили ей свои голоса.

Почему депутат Голомарева покрывает виновных?

В любой правовой и социально ориентированной стране после такого коммерческого демарша профильный комитет парламента не вылезал бы из судебных исков, требуя жесточайшего аудита транспортной компании и отставок ее руководства. Но в Ил Тумэне тишина. Депутат-единоросс Голомарева продолжает транслировать мысль, что в срыве северного завоза «никто не виноват». И тут же мямлит: «Конечно, правительству нужно было действовать на упреждение…». Цитату депутата вытащило Торбозное радио.

Голомаревой бы поучиться экспрессии у Зои Корниловой, в прошлом депутата Госдумы и Ил Тумэна. Как она умела выступать, как она стояла горой за своих избирателей!

Почему депутат Голомарева занимает откровенно соглашательскую позицию? Возможно, ответ кроется в банальной партийной и корпоративной солидарности. Руководитель ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов — не просто топ-менеджер, он многолетний коллега Голомаревой по парламентскому корпусу и фракции «Единая Россия».

Получается классическая схема круговой поруки: один единоросс проваливает важнейший государственный завоз, выстраивая приоритеты в пользу коммерческих структур, а вторая — прикрывает его с политической трибуны, списывая халатность на «погодные условия». Голомарева фактически выступает адвокатом олигархических интересов своего коллеги по партии, полностью забывая о том, что ее главная обязанность — защищать северян.

Предательство линии Кривошапкина и духа Федерального закона

Трудно представить, чтобы подобный цинизм остался незамеченным во времена, когда интересы Севера в Ил Тумэне отстаивал коммунист и эвенский писатель Андрей Кривошапкин. Для него нужды коренных народов и жителей арктических поселков были святы. Он никогда не посмотрел бы на партийный билет или статус директора ЛОРПа, если бы речь шла о замерзающих детях и пустых полках в северных магазинах. Кривошапкин бил в набат при малейшем риске. Голомарева же предпочитает сглаживать углы и убаюкивать общественность.

Особенно нелепо эта защита выглядит на фоне нового Федерального закона «О северном завозе». Закон принимался именно для того, чтобы исключить субъективный фактор и местничество, установить жесткий контроль за каждым килограммом груза. Но закон не будет работать, если региональные депутаты вместо контроля занимаются укрывательством системных ошибок своих коллег. Парламент – это контроль! Это важная функция заксобрания, ныне почти забытая.

И что у нас в сухом осадке?

Недропользователи свои грузы получили.

Северный завоз сорван.

Простые северяне проиграли.

Налогоплательщики переплачивают за провал ЛОРПа и Минтранса.

А профильный депутат от северян Елена Голомарева невнятно лепечет в защиту тех, кто провалил северный завоз, мол, «никто не виноват».

Депутат не имеет права предавать интересы своих избирателей. Партийная солидарность не должна цениться выше жизней людей в улусах. А северный завоз — не лотерея.

Редакция SakhaLife обращается к прокуратуре Республики Саха (Якутия) с предложением провести всестороннюю проверку законности действий руководства ПАО «ЛОРП» и профильных министерств при выполнении государственного северного завоза

В связи с фактически сорванной речной навигацией в ряде арктических улусов Республики Саха (Якутия) и возникшей угрозой жизнеобеспечению населения, просим прокуратуру Республики Саха (Якутия) провести проверку по следующим фактам:

1. Приоритизация коммерческих грузов: Проверить действия руководства ПАО «ЛОРП» на предмет соблюдения очередности и законности первоочередного обслуживания коммерческих предприятий (золотодобывающих компаний) в ущерб доставке грузов жизнеобеспечения по государственному северному завозу.

2. Целевое использование бюджетных средств: Оценить ущерб, нанесенный бюджету республики в связи с необходимостью привлечения дорогостоящей малой и вертолетной авиации для доставки грузов, застрявших по вине перевозчика.

3. Коррупционная составляющая и конфликт интересов: Проверить наличие возможного конфликта интересов и лоббирования коммерческих интересов в ПАО «ЛОРП» со стороны должностных лиц.

По результатам проверки принять меры прокурорского реагирования, привлечь виновных лиц к ответственности и обязать ПАО «ЛОРП» компенсировать расходы бюджета Якутии на авиадоставку грузов.

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