Фото: В Устьянье наступила зима: а что с завозом?

Обстановка с доставкой грузов в Усть-Янском районе. Видео и фото с места прислал подписчик Пряной Якутии, которая сообщает, что ранее председатель правительства Кирилл Бычков заявил о срыве Северного завоз: «И моя позиция здесь простая: срыв северного завоза — это не «объективные обстоятельства», это управленческий провал, если график не был согласован с фактическими условиями навигации. Поручил руководству ПАО «ЛОРП» представить доклад о причинах срыва графика отправки грузов в Усть-Янский район, почему приоритет отдавался не скоропортящимся продуктам для населения, и кто персонально за это отвечает». Все видео и фото смотрите на Пряной Якутии.

Тем временем ЛОРП в своем пресс-релизе утверждает: «Из общего числа грузов в Усть-Янский район не завезено порядка 200 тонн. В настоящее время со всеми контрагентами договоренности достигнуты: часть грузов остается на депонации в Нижнеянске с последующим вывозом автозимником, часть будет возвращена в Якутск без оплаты. Речники Ленского пароходства, нивелируя все вышеперечисленные сложности, с задачей по доставке грузов в Арктику справились: на сегодня в арктические районы завезено порядка 97% от запланированного объема жизнеобеспечивающих грузов».

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