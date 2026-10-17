Диалог о прошлом и будущем: старт подготовки к 50-летию Беркакита

Диалог о прошлом и будущем: в библиотеке Беркакита дали старт подготовке к 50-летию поселка



Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков посетил поселок Беркакит, где встретился с первостроителями в поселковой библиотеке. Повод для встречи был более, чем прекрасный: в начале 2027 года Беркакит отмечает 50-летие со дня образования.

Статус рабочего посёлка Беркакиту был присвоен 22 февраля 1977 года, и это знаковая дата для всех, кто строил поселок и сегодня проживает в нём.

В мероприятии приняли участие глава поселения Беркакит Андрей Рейда, депутаты и председатель Беркакитского поселкового Совета Татьяна Лебедева, заведующая модельной библиотекой Зоя Моргунова.

«Мы обязаны помнить каждого из этих легендарных людей, которые смело и самыми первыми пришли в глухую тайгу, чтобы своими руками построить новые поселки, проложить невиданные дороги, изменившие судьбу и жизнь всего региона. Сегодня в Беркаките живут более двухсот первостроителей. Это они, молодые посланцы со всех уголков Советского Союза, приехали на «стройку века», чтобы работать и остаться здесь, на своей новой родине. Чтобы жить в легендарном поселке, построенным для себя, своих детей и всех потомков. Я искренне преклоняюсь перед этими людьми! Терпеливые, настойчивые, упорные, стойкие, оптимистичные и жизнерадостные. Героические представители старшего поколения, строившие Малый БАМ, стали основателями этих традиций. В поселке много живет и работает тех, кто его строил, кто первым осваивал здесь новые для себя профессии, новые рабочие места. Героическое старшее поколение получало здесь уроки жизни и труда, закалило характер. Они и составляют главное богатство Беркакита! Молодому поколению беркакитцев точно есть у кого учиться, с кого брать пример!» – сказал народный депутат Якутии Александр Кошуков.

История строительства Беркакита – сама по себе великая и живая легенда. 18 декабря 1975 года в глухую тайгу Южной Якутии пробился первый строительный десант. Бригада Владимира Кударя — всего несколько человек — расчистила снег, установила электростанцию и вагончик с надписью «Даешь Беркакит!». Этот день стал точкой отсчета для поселка, которому суждено было стать южными воротами Якутии и первым крупным железнодорожным узлом на земле республики.



История Беркакита неразрывно связана со строительством Малого БАМа — железнодорожной линии Тында — Беркакит, которая должна была связать Якутию с всесоюзной магистралью. 8 мая 1975 года в Тынде было уложено «серебряное звено» дороги в сторону Южной Якутии. А уже 18 декабря на месте будущего Беркакита высадился первый десант СМП-591.



Первопроходцами стали члены бригады В. Кударя: В. Красильников, В. Товстый, В. Жовнир, В. Терницкий, В. Самохвалов, водители В. Ромас и В. Неудахин. Они пробились по глубокому снегу вглубь тайги, установили электростанцию и привезенный вагончик. Этот лозунг — «Даешь Беркакит!» — стал символом целой эпохи.

Для тех, кто приехал сюда в 1970-е, Беркакит стал не временным пристанищем, а настоящим родным домом. «Малый БАМ и Беркакит для целого поколения первостроителей были университетом жизни, труда, закалки характера», — писала о поселке пресса тех лет. Здесь люди получали уроки жизни, осваивали новые профессии, создавали семьи, растили детей. Многие так и остались в поселке навсегда, твердо считая Беркакит своей второй Родиной.

22 февраля 1977 года Беркакиту был присвоен статус рабочего посёлка, и эта дата официально считается днем его рождения.



Супруги Галина Брониславовна и Александр Николаевич Щеколодкины приехали в 1975 году строить Беркакит из разных республик бывшего Советского Союза. Галина приехала из Белоруссии вместе с легендарным отрядом имени Кедышко, Александр – из Казахстана. Здесь юная маляр и молодой плотник-такелажник познакомились, а в декабре 1976 года (ровно 50 лет назад!) сыграли свадьбу. Так в Беркаките рождались новые семьи, появлялись новые люди – беркакитцы. Всю свою жизнь супруги посвятили строительству родного поселка, воспитанию двоих детей и пятерых внуков, младший из которых сейчас ходит в пятый класс. И сегодня, 50 лет спустя, уезжать из Беркакита никуда, конечно, не собираются: «Здесь всё родное, друзья и товарищи. Каждая улица, каждый дом, а что такое бамовская дружба, вы, наверное, и сами представляете!», — говорят молодые душой ветераны.



19-летняя Татьяна Ивановна Перепелицына приехала строить БАМ прямо с ХVII съезда ВЛКСМ в апреле 1974 года. Провожали её в Москве на Ярославском вокзале в составе отряда «Калуга». Первый год на БАМе работала в Шимановске на строительстве ДСК маляром. В 1975 году прибыла в Нагорный, в апреле 1977-го – в Беркакит. Трудилась маляром, монтером пути, в кочегарке. В 1987 году была назначена дежурной по вокзалу Нерюнгри. В общей сложности на железной дороге проработала больше тридцати лет – до 2020 года, и только тогда ушла на пенсию. Старшая дочь родилась в 1975 году, трудится на железнодорожной станции. Четыре внука, старшему 32 года, работает в охране. Род продолжают четыре правнучки. «Цель в жизни — не болеть, приносить пользу, принимать участие в жизни родного поселка, чтобы наш Беркакит процветал и развивался», — говорит Татьяна Ивановна.



Светлана Филипповна Прокошина – вот уже пятьдесят лет бессменный медицинский работник Беркакита. Окончив Муромское медицинское училище, в начале 1976 года приехала из Подмосковья в Беркакит по комсомольской путевке и вышла на работу заведующей фельдшерско-акушерским пунктом 6 февраля 1976 года, где работает в амбулатории по сей день. Оказывала медицинскую помощь строителям БАМа, вела санитарно-просветительскую работу, делала прививки, работала с детьми. И так на посту уже 51 год! «Не могу представить себя без Беркакита, как и без работы! Приехали сюда много лет назад с супругом, который уже ушел из жизни, он тоже трудился в Беркаките, на стройке. Двое детей — дочь и сын, четверо внуков. У меня сохранились записи прошлых лет – это мои отчеты для передачи информационных сведений во врачебно-санитарную службу, которая была в Тынде. Беркакит — это вся моя счастливая жизнь, я видела, как он рождался, рос и развивался, как рождались новые люди, росло население», – рассказывает Светлана Филипповна.

Модельная библиотека №4 имени Г. П. Башарина в посёлке Беркакит, где происходила эта интересная встреча — современный культурный и информационный центр. В статусе модельной библиотека открылась 27 ноября 2019 года, став первой в Республике Саха (Якутия) муниципальной модельной библиотекой, модернизированной в рамках национального проекта «Культура». В 2012 году на базе библиотеки открыт Центр общественного доступа для предоставления населению бесплатного доступа к информационным ресурсам.



А, вообще, библиотека в Беркаките для строителей Малого БАМа была основана в 1976 году. Поначалу она называлась «Библиотека амурских транспортных строителей». Первоначальный фонд включал в себя книги, которые присылали в дар со всех республик Советского Союза.

Отличник культуры Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры Зоя Федоровна Моргунова работает бессменной заведующей Беркакитской библиотекой со дня её открытия в апреле 1976 года, то есть больше пятидесяти лет.



«Тогда еще практически не было нашего поселка. А библиотека уже была! Мы занимали половину вагончика, во второй половине находился комитет комсомола. Первыми читателями были строители БАМа. По вечерам они приходили, часто сразу всей бригадой. Были непростые бытовые условия, вагончики мы отапливали сами. Сами жили тоже в вагончике, только напротив. Позже переехали в дом барачного типа а в 98 году — в нынешнее каменное здание. В 2019 году стали первой модульной библиотекой. Сегодня библиотека располагает универсальным фондом, насчитывающим более 35 тысяч документов, электронными базами данных для информационного и справочно-библиографического обслуживания. Династия продолжилась на моей дочери. Моргунова Елена Вячеславовна — ведущий библиограф центра общественного доступа библиотеки Беркакита. Нашу библиотеку можно назвать библиотекой четырех поколений», – рассказывает Зоя Федоровна Моргунова.

Супруг работал водителем, возил щиты на дома барачного типа. Сын служит в Росгвардии, дочь — библиограф с 2006 года. Внучка стала медицинским работником.

«Беркакит – это вся моя жизнь, хотя сама я родилась в Казахстане, на целине. В 20 лет я приезда сюда, и вот уже 51 год здесь. В этом году присвоено звание заслуженного работника культуры, и мне очень приятно, что мой труд так высоко оценили. Библиотека — это и наше прошлое, и настоящее и будущее. Она находится на улице имени Георгия Прокопьевича Башарина, и очень радует, что в 2022 году мы успели присвоить нашей библиотеке имя первого профессора Якутии, успев согласовать присвоение имени с сыном Башарина»,- рассказала Зоя Моргунова

Сегодня Беркакит — это поселок с населением около 3600 человек. Здесь работают Дом культуры, общеобразовательная и музыкальная школы, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.



22 февраля 2007 года, в честь 30-летия поселка, был открыт Краеведческий музей первостроителей БАМа. Через все его залы идет концепция, показывающая историю строительства Малого БАМа Тында — Беркакит, раскрывая судьбы первостроителей. Начиная с «Золотого звена» 1975 года, бригады «Якутский комсомолец», первого поезда 1977 года и заканчивая проектом проведения выставок частных коллекций и народного творчества первостроителей.

В витринах музея — вся история: строительство железной дороги, становление поселка, трудовые династии, истории рабочих семей. Есть зал, посвященный природе края. Экспозиция каждый год пополняется новыми экспонатами. Первостроители идут навстречу и по просьбе музея щедро делятся своими ценными для памяти вещами. По крупицам собираются и бережно хранятся страницы истории Беркакита. Это бесценная информация, которая поможет будущим поколениям верно оценить размер трудового подвига, совершенного первостроителями.

«Мне всегда очень приятно и радостно бывать в Беркаките! Черта, объединяющая все поколения беркакитцев, — любовь к родному поселку. Как бы ни сложилась жизнь, куда бы кого ни забросила, здесь помнят каждого и гордятся их достижениями. Это видно и по музею, и по библиотеке, и по всему облику поселка, и по всем жителям Беркакита. Беркакит живет! Живет своей историей, своей памятью, своими людьми. Поселок, который начинался с одного вагончика в глухой тайге, стал родиной для нескольких поколений. Мы всегда будем помнить уникальный трудовой подвиг первостроителей!– говорит Александр Кошуков.

Поселок Беркакит уверено приближается к своему 50-летию!

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