Предупреждаем! Должникам за ЖКУ ограничат теплоснабжение

Должникам за ЖКУ из 26 районов Якутии ограничат теплоснабжение

ООО «Коммунтеплосбыт» продолжает работу по взысканию задолженности за коммунальные услуги и повышению платежной дисциплины.

В настоящее время должникам за ЖКУ лично и через «Почту России» вручают уведомления. Если в течение 20 дней с момента получения уведомления долг не будет погашен, ресурсоснабжающая организация вправе перейти к ограничению теплоснабжения.

Сегодня под ограничение попадают 433 абонента из 26 районов, проживающих в частном секторе и имеющих задолженность более чем за два расчетных периода. При этом общая сумма задолженности составляет 46,9 млн рублей. Ограничение предоставления коммунальных услуг осуществляется путем установки дроссельных шайб на узлах ввода объектов потребителей.

Как пояснили в «Коммунтеплосбыте», это является действенной, но крайней мерой воздействия на должника и применяется, когда все иные меры исчерпаны: претензионные мероприятия, подача исков в суд и предъявление исполнительных листов в службу судебных приставов.

«В адрес должника заблаговременно направляется уведомление о введении ограничения. В случае непогашения долга по истечении указанного периода, поставщик услуг в соответствии с законодательством вправе ввести ограничение поставки ресурсов до урегулирования задолженности. По вопросам реструктуризации и уточнения задолженности потребители могут обратиться в районные участки «Коммунтеплосбыта», — объяснил начальник управления энергосбережения и теплотехнического контроля Василий Ласточкин.

ГУП «ЖКХ РС(Я)» призывает потребителей своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные коммунальные услуги во избежание применения принудительных мер. При возникновении временных финансовых трудностей предприятие предоставляет возможность рассрочки платежа: для этого достаточно заключить договор реструктуризации задолженности.