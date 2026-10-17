Субсидирование авиабилетов для жителей Арктики: бюджет будет уточняться

Елена Голомарева: Вопрос субсидирования авиабилетов для жителей Арктики должен получить конкретное решение при дальнейшей работе над бюджетом

15 октября в Государственном Собрании (Ил Тумэн) состоялись публичные слушания по проекту государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2027 год и на плановый период 2028–2029 годов. Одной из ключевых тем обсуждения стали вопросы, затрагивающие интересы коренных малочисленных народов Севера, сообщает ЯСИА.

В слушаниях приняли участие народные депутаты, заместители Председателя Правительства республики Ольга Балабкина и Сергей Местников, представители министерств и муниципальных образований, профсоюзных организаций, общественности и средств массовой информации. С докладами о прогнозе социально-экономического развития Якутии на 2027–2029 годы и основных параметрах проекта бюджета выступили министр экономики Пётр Попов и исполняющий обязанности министра финансов Иван Алексеев.

На фоне обсуждения бюджетных параметров в социальных сетях распространяется информация о том, что в проекте бюджета на 2027 год не предусмотрены средства на субсидирование авиабилетов для жителей арктических районов. Однако делать вывод об отмене этой меры поддержки преждевременно.

«Мы рассматриваем проект бюджета на этапе первого чтения. Его параметры будут уточняться по итогам рассмотрения федерального бюджета, в том числе после определения объёмов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Поэтому отсутствие конкретной суммы в отдельных строках на данном этапе не означает, что принято решение отказаться от соответствующих мер поддержки», — отметила Елена Голомарева.

Она подчеркнула, что доступность авиаперевозок имеет для жителей Арктики особое значение. Во многих населённых пунктах авиация остаётся единственным круглогодичным способом добраться до других территорий республики. От неё зависят возможности своевременно получить медицинскую помощь, продолжить обучение и решить другие жизненно важные вопросы.

«Как председатель профильного комитета, считаю важным оценивать бюджет не по отдельным цифрам, вырванным из контекста, а с учётом всего процесса его формирования. При этом вопрос субсидирования авиабилетов должен получить конкретное решение при дальнейшей работе над бюджетом. Интересы жителей Арктики здесь должны оставаться одним из приоритетов», — заявила Елена Голомарева.

Проект государственного бюджета Якутии на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) 21 октября.

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