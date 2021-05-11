Белый медведь державший в страхе якутян пойман!

Медведя-путешественника власти наконец-то поймали.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) ранее сообщала, что:

Сегодня, 11 мая, жителей Джебарики-Хая Томпонского улуса напугал забредший на территорию посёлка белый медведь. По данному происшествию под руководством первого зампреда Якутии Дмитрия Садовникова проведено оперативное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором принято решение об отправке вертолётом в посёлок Джебарики-Хая специализированной группы по отлову и доставке белого медведя в город Якутск.

Дмитрий Садовников сообщил, что после доставки в Якутск белого медведя будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

«В настоящее время зоопарки, расположенные в центральных городах и регионах страны, проявляют большой интерес к белому медведю. В частности, знаменитый Санкт-Петербургский зоопарк готов принять самца белого медведя. Мы пока не можем сказать, какой пол имеет забредший в посёлок белый медведь, поэтому говорить о том, куда и в какой зоопарк его направят, мы пока не можем. Скажу только, что данный вопрос будет отработан с Министерством природных ресурсов и экологии РФ», — прокомментировал Дмитрий Садовников.

Первый заместитель председателя правительства подчеркнул, что в последнее время довольно часто наблюдаются случаи, когда белые медведи покидают ареалы своего обитания и забредают в населённые пункты.