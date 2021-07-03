«Авиалесохрана» готовит дождь над Якутском и двумя районами

С 23 июня на всей территории Республики Саха (Якутия) введен режим ЧС в лесах. Причиной массовой вспышки возгораний стали сухие грозы, как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», огонь от которых быстро распространяется в условиях устойчивой жары до +30С и выше. Экстремальная жара стоит на большей части региона, включая арктические территории.

Для помощи парашютистам-десантникам и другим силам, работающим на земле, летчики-наблюдатели федеральной Авиалесоохраны искусственно вызывают дожди и ливни при помощи самолета-зондировщика Ан-26. На борту спецсамолета установлена веерная установка для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром. Под воздействием такого реагента в облаках начинается процесс образования осадков.

Для искусственного вызывания осадков подходят только облака с определенной высотой и температурой. «Вероятность работ рассчитывается в соответствии с метеопрогнозом и фактически сложившейся метеобстановкой. Воздействия на облака производятся с таким расчётом, чтобы в момент выпадения осадков они находились непосредственно в районе лесного пожара, что позволяет помогать наземной группировке сил в тушении», — отмечает главный инспектор летно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Сергей Трошкин.

Сегодня подходящие облака сложились в западной и центральной частях республикики и федеральная Авиалесоохрана искусственно вызывает дожди над пожарами в Верхневилюйском, Мирнинском районах и в районе Якутска. В предыдущие дни осадки вызваны над пожарами в Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюяйском, Мирниском районах.

«В настоящее время мы провели работы по искусственному вызыванию осадков над 41 лесным пожаром в Якутии и Иркутской области. Эффективность воздействия у нас достаточно высокая, порядка 97%» — поддерживает своего коллегу Сергея Трошкина заместитель начальника летно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Олег Нетягин.

В целом, 3 июля работы по тушению лесных пожаров идут в 19 районах Якутии. На тушении работают более 2,6 тыс человек, 350 единиц наземной техники (бульдозеры, тракторы, автоцистерны, машины повышенной проходимости). Для разведки обстановки и тушения лесных пожаров Якутская авилесоохрана сегодня привлекает 20 вертолетов Ми-8, самолетов Ан-2, Цесна и др.