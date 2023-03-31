Завершилась арктическая экспедиция Службы спасения Якутии

Завершилась экспедиция, организованная в рамках Межведомственных опытно –

исследовательских учений сил и средств РСЧС в арктической зоне Российской Федерации

«Безопасная Арктика-2023». Накануне ее участники прибыли в г. Якутск.

«Все задачи, поставленные перед нами, выполнены в полном объеме. Одной из

основных целей проекта «Безопасная Арктика-2023» являлось обучение местных жителей

навыкам работы в чрезвычайных ситуациях. Мастер-классы спасателей были интересны и

полезны не только детям, но и взрослым. Особенно было приятно, когда после занятий к

нам подходили как ученики, так и представители различных предприятий и организаций,

делились впечатлениями, благодарили за полученные знания. Мы получили обратный

отклик, а это значит, что подобные мероприятия необходимы жителям республики.

По пути следования спасатели дважды оказывали помощь водителям

большегрузных автомобилей на горных перевалах. На зимнике зачастую неопытные

водители оказываются в экстренной ситуации.

Также в рамках проекта спасатели обменялись опытом, проведены мероприятия,

направленные на совершенствование поисково-спасательных работ на территории

Арктики», — отметил старший группы, заместитель начальника управления поисково-

спасательных работ и ликвидации ЧС на акваториях Службы спасения РС (Я) Батыр

Сейдалов.

Напомним, маршрут экспедиции: г.Якутск – г.Среднеколымск – г.Якутск, по пути

следования в административных центрах Таттинского, Оймяконского, Верхнеколымского

районов и Среднеколымске группой спасателей Службы спасения Республики Саха

(Якутия) проводились профилактические, в том числе и практические занятия для

населения, школьников.

Транспорт экспедиции состоял из трёх автомашин: двух «КамАЗов» и болотохода

«Профи-Макс — Север», ключи от которого в Среднеколымске Глава Якутии Айсен

Николаев вручил начальнику Колымскому поисково-спасательного отряда Службы

спасения республики Алексею Тарасову.