Завершилась арктическая экспедиция Службы спасения Якутии
Завершилась экспедиция, организованная в рамках Межведомственных опытно –
исследовательских учений сил и средств РСЧС в арктической зоне Российской Федерации
«Безопасная Арктика-2023». Накануне ее участники прибыли в г. Якутск.
«Все задачи, поставленные перед нами, выполнены в полном объеме. Одной из
основных целей проекта «Безопасная Арктика-2023» являлось обучение местных жителей
навыкам работы в чрезвычайных ситуациях. Мастер-классы спасателей были интересны и
полезны не только детям, но и взрослым. Особенно было приятно, когда после занятий к
нам подходили как ученики, так и представители различных предприятий и организаций,
делились впечатлениями, благодарили за полученные знания. Мы получили обратный
отклик, а это значит, что подобные мероприятия необходимы жителям республики.
По пути следования спасатели дважды оказывали помощь водителям
большегрузных автомобилей на горных перевалах. На зимнике зачастую неопытные
водители оказываются в экстренной ситуации.
Также в рамках проекта спасатели обменялись опытом, проведены мероприятия,
направленные на совершенствование поисково-спасательных работ на территории
Арктики», — отметил старший группы, заместитель начальника управления поисково-
спасательных работ и ликвидации ЧС на акваториях Службы спасения РС (Я) Батыр
Сейдалов.
Напомним, маршрут экспедиции: г.Якутск – г.Среднеколымск – г.Якутск, по пути
следования в административных центрах Таттинского, Оймяконского, Верхнеколымского
районов и Среднеколымске группой спасателей Службы спасения Республики Саха
(Якутия) проводились профилактические, в том числе и практические занятия для
населения, школьников.
Транспорт экспедиции состоял из трёх автомашин: двух «КамАЗов» и болотохода
«Профи-Макс — Север», ключи от которого в Среднеколымске Глава Якутии Айсен
Николаев вручил начальнику Колымскому поисково-спасательного отряда Службы
спасения республики Алексею Тарасову.
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