Названы лучшие снайперы турнира Федора Охлопкова

В Якутске состоялась торжественная церемония закрытия IV Международного турнира по армейской высокоточной стрельбе памяти Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова, на которой подвели итоги и наградили лучших стрелков, включая юниоров. В этом году по предложению заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО, главного судьи турнира Юрия Трутнева впервые проводились соревнования для юных стрелков, сообщает ГТРК САХА.

В церемонии приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, Герой России, заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Юнус-Бек Евкуров, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Роман Алисенов и Герой России, Герой ДНР, председатель Федерации боевого снайпинга России, заместитель главного судьи турнира Ярослав Якубов.

В ходе турнира поставлен рекорд – 3 км в дневной стрельбе. Этот результат показали братья Яковлевы из Якутии.

Подведены итоги соревнований и награждены победители в двух ключевых этапах турнира: «День» и «Ночь».

Победители этапа «День»:

1‑е место – пара из Республики Саха (Якутия): снайпер – Василий Яковлев; корректировщик – Сергей Яковлев. Дистанция: 3000 м.

2‑е место – команда Министерства обороны России: снайпер – «Дантес»; корректировщик – «Вэелес». Дистанция: 2700 м.

3‑е место – команда Федеральной службы охраны: снайпер – «Риддик»; корректировщик – «Физрук». Дистанция: 2700 м.

Победители этапа «Ночь»:

1‑е место – команда Федеральной службы безопасности: снайпер – «Рязань»; корректировщик – «Прыткий». Дистанция: 2300 м.

2‑е место: снайпер – Максим Гуменюк; корректировщик – Максим Резников. Дистанция: 2300 м.

3‑е место: снайпер – «Маэстро»; корректировщик – «Пересвет». Дистанция: 2200 м.

За установление рекорда дистанции в 3000 метров снайперской паре – братьям Василию и Сергею Яковлевым – вручен специальный приз: слиток золота в 250 граммов.

Во второй номинации отмечены первые международные участники турнира – представители команды Республики Беларусь: «Клим», «Зубр», «Белый», «Серб». Им вручен специальный приз – сертификат на приобретение снайперского комплекса «Аркуда» калибра 375 CheyTac.

В третьей номинации – за звание лучшей снайперской пары, прибывшей из зоны проведения специальной военной операции, – награжден участник с позывным «Кипиш». Ему вручен тепловизионный прицельный комплекс С7.

В отличие от взрослого турнира соревнования юниоров прошли только в светлое время суток. Медали победителям юношеских соревнований вручили Герой России, командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян, Герой России, Герой ДНР, председатель «Федерации боевого снайпинга России», заместитель главного судьи турнира Ярослав Якубов и Герой России, директор полигона «Сулус» Александр Колесов.

Победителями Малого турнира стали:

1‑е место – команда Магаданской области: Юлия Терезюк, Николай Грищенко, Софья Гороховская.

2‑е место – команда Амурской области: Варвара Брылева, Роман Штегман, Михаил Казаков.

3‑е место – команда Республики Бурятия: Артем Ронис, Ксения Воронецкая, Любовь Февралева.

Победители и призеры были награждены ценными призами и пневматическим оружием, в том числе винтовкой EDgun «Леший 2». Специальный приз организаторов в номинации «Лучший выстрел» за установление рекорда на дистанции 200 метров был вручен юному снайперу Варваре Рылевой и корректировщику Роману Штегману из Амурской области.

В турнире участвовали 214 человек, в том числе 187 стрелков и 27 судей, из Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Челябинской, Белгородской и Курской областей, Хабаровского и Забайкальского краев, а также команда Республики Беларусь. В этом году турнир получил статус международных соревнований.

В Малом турнире участие приняли более 30 юношей и девушек 16–18 лет из семи команд филиалов центра «ВОИН» в ДФО. В трех предшествующих турнирах приняли участие около 400 гражданских стрелков, сотрудников силовых ведомств и действующих военнослужащих.

Напомним, организаторами турнира выступили аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО, правительство Республики Саха (Якутия), Федерация боевого снайпинга России, центр «ВОИН» и Российский союз боевых искусств. Турнир прошел в Якутске с 8 по 11 октября в учебно-стрелковом центре «Сулус».