Пусан: Якутские и корейские кинематографисты договорились о совместном производстве фильмов

11 октября 2026 года в Пусане Ассоциация кинематографистов Республики Саха (Якутия) и Гильдия продюсеров Кореи подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение предусматривает совместную разработку и производство кинопроектов, обмен опытом и развитие профессиональных связей между кинематографистами Якутии и Южной Кореи. Подписание состоялось в рамках одного из крупнейших азиатских кинорынков — Asian Contents & Film Market (ACFM), который проходит в рамках Международного кинофестиваля в Пусане. Об этомSakhaLife сообщила якутский кинорежиссер, сценарист и продюсер Апполинария Дегтярева, которая находится сейчас в Пусане и участвует в событиях.

Церемония подписания прошла на стенде Ассоциации кинематографистов Республики Саха (Якутия), которая представляет региональную киноиндустрию на международном кинорынке в Пусане. Меморандум станет основой для долгосрочного сотрудничества между продюсерами двух стран и позволит расширить возможности якутского кино на международном рынке.

В рамках соглашения якутские и корейские кинематографисты планируют совместно разрабатывать и реализовывать кинопроекты, обмениваться информацией о доступных программах государственной поддержки и финансирования кинопроизводства в этих регионах. Также предусмотрены презентации перспективных проектов, встречи продюсеров и деловые B2B-сессии, направленные на поиск партнеров для международных копродукций.

Отдельным направлением сотрудничества станет продвижение совместных инициатив на крупнейших международных кинорынках, включая Asian Contents & Film Market в Пусане, FILMART в Гонконге и Marché du Film в Каннах. Это позволит якутским кинематографистам представить свои проекты более широкому кругу зарубежных продюсеров, инвесторов и дистрибьюторов, а также укрепить связи с азиатской киноиндустрией.

Ли Дон Ха, президент Гильдии продюсеров Кореи:

«Якутское кино — один из самых самобытных голосов, появившихся в азиатском кинематографе за последние годы, и оно заслуживает того, чтобы стать частью профессионального диалога между продюсерами Азии. Благодаря этому меморандуму мы открываем прямой канал сотрудничества между нашими кинематографическими сообществами и намерены превратить его в реальные совместные проекты».

Степан Бурнашев, исполнительный директор Ассоциации кинематографистов Республики Саха (Якутия):

«Якутское кино выросло из небольшого регионального сообщества в сильную локальную киноиндустрию благодаря тому, что наши кинематографисты продолжали рассказывать истории на родном языке и со своим видением. Корея — важный пример того, как яркая национальная идентичность может находить отклик у зрителей по всему миру. Это соглашение дает нашим продюсерам возможность напрямую работать с корейской киноиндустрией. Мы хотим, чтобы результатом стали не только профессиональные обмены, но и проекты, которые мы будем вместе разрабатывать и производить, а также прочные долгосрочные связи между нашими кинематографическими сообществами».

Новое партнерство позволит включить якутскую киноиндустрию в международную сеть профессиональных контактов корейских продюсеров.

СПРАВКА



Гильдия продюсеров Кореи (Producers Guild of Korea, PGK) — профессиональное объединение, которое на протяжении 20 лет представляет интересы корейских кинопродюсеров. Организация насчитывает около 300 участников, работающих над полнометражными художественными и документальными фильмами, а также сериалами. Среди проектов, созданных продюсерами — членами гильдии, — «Паразиты», «Поезд в Пусан» и «Игра в кальмара», получившие широкую международную известность.

Сайт: https://en.pgk.or.kr/

Ассоциация кинематографистов Республики Саха (Якутия) (Sakha Filmmakers Association, SFA) была основана в 2023 году. Сегодня в его состав входят 17 представителей якутской киноиндустрии. Ассоциация занимается развитием якутского кинематографа, поддержкой международного сотрудничества, продвижением фильмов на зарубежных рынках и поиском партнеров для совместного производства.