Гороскоп удачи и невезения на ноябрь 2026 для Воздушных знаков зодиака

Ноябрь 2026 для Воздуха: где вас ждет взлет, а где - турбулентность

Ноябрь 2026 обещает быть месяцем контрастов. Солнце до 22 ноября идет по загадочному Скорпиону, а затем переходит в огненного Стрельца, Юпитер во Льве раздувает амбиции, а Сатурн в Овне требует дисциплины. Для Воздушных знаков — Близнецов, Весов и Водолеев — это время, когда мысли будут летать быстрее обычного, а слова получат особую силу. Идеи, которые витали в воздухе, наконец смогут материализоваться. Но там, где много воздуха, легко попасть в шторм.

Кому ноябрь подарит попутный ветер, а кому придется бороться с порывами? Разбираемся.

Общая тенденция для стихии Воздуха в ноябре 2026

Воздух в ноябре будет наэлектризован. Первая половина месяца заставит вас копаться в себе и выяснять отношения, вторая — резко потянет вперед, к новым целям и поездкам. Главный совет для всех трех знаков: меньше болтайте — больше делайте. Удача в этом месяце любит тишину и конкретные действия, а невезение приходит там, где вы распыляетесь и пытаетесь угодить всем сразу.

Счастливые дни для всех Воздушных: 5, 14, 19, 28 ноября

Осторожные дни: 9, 16, 23 ноября

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 20 июня)

Где повезет: Общение и информация

Ваш управитель Меркурий в ноябре на вашей стороне. Вы будете в центре событий. Удачными окажутся переговоры, собеседования, экзамены, запуск блога, переезд и любые поездки на короткие дистанции. Ваше слово в ноябре — золото. Случайный разговор в очереди может принести выгодное знакомство или идею для заработка. Середина месяца — идеальное время, чтобы помириться с тем, с кем давно не общались.

Где подстерегает невезение: Деньги

А вот с финансами — осторожно. До 18 ноября велик риск импульсивных покупок, неудачных онлайн-заказов и долгов. Не давайте в долг даже близким друзьям и не берите кредитов. Звезды советуют: пересчитайте бюджет и отложите крупные траты на декабрь. Также берегите документы — есть риск потерять что-то важное из-за невнимательности.

Совет месяца: Заведите заметку в телефоне и записывайте туда каждую трату. Дисциплина спасет кошелек.

Талисман удачи: серебристый цвет, число 7.

ВЕСЫ (23 сентября — 22 октября)

Где повезет: Любовь и партнерство

Венера, ваша покровительница, готовит вам самый романтичный месяц осени. Одинокие Весы имеют все шансы встретить человека, с которым захочется строить долгосрочные планы. Пары же выйдут на новый уровень — от совместного отпуска до предложения руки и сердца. Удача будет и в партнерстве по работе: ищите союзников, сейчас любые тандемы обречены на успех. Ваше обаяние в ноябре просто обезоруживает.

Где подстерегает невезение: Работа и здоровье

А вот на работе — зона турбулентности. С 10 по 20 ноября начальство может требовать от вас больше, чем вы готовы дать. Не берите на себя чужие обязанности и не пытайтесь быть для всех удобными — это приведет к выгоранию. Нервное напряжение может отразиться на сне и самочувствии. Невезение будет прилипать там, где вы не умеете говорить «нет».

Совет месяца: Научитесь делегировать и выделите один день в неделю только для себя, без звонков и чатов.

Талисман удачи: нежно-голубой и розовый цвета, число 6.

ВОДОЛЕЙ (20 января — 18 февраля)

Где повезет: Карьера и амбиции

Ваш звездный час! Ноябрь — время карьерного прорыва. Юпитер подсвечивает ваш сектор успеха: вас заметят, оценят, предложат повышение или интересный проект, о котором вы давно мечтали. Особенно повезет тем, кто работает в IT, креативе, науке и социальных проектах. Смело заявляйте о себе, презентуйте идеи руководству — сейчас вас слышат. Конец месяца может принести неожиданную прибыль или премию.

Где подстерегает невезение: Быт и близкий круг

Зато в тылу не все гладко. Бытовая техника, мелкие поломки дома, недопонимание с родственниками и соседями — все это будет отнимать энергию. С 16 по 24 ноября не затевайте ремонт и не выясняйте отношения с семьей на повышенных тонах. Любое неосторожное слово может раздуть конфликт. Также берегите здоровье — есть риск простуд из-за переутомления.

Совет месяца: Отложите бытовые разборки и направьте всю энергию в работу. Дом подождет, а шанс на взлет — нет.

Талисман удачи: электрик-синий, фиолетовый, число 11.

Итог для Воздушных знаков

Ноябрь 2026 для вас — это месяц проверки на умение балансировать. Вселенная дает каждому из вас свой козырь: Близнецам — слово, Весам — любовь, Водолеям — статус. Но взамен просит проявить осмотрительность в слабых местах.

Помните: гороскоп — это не приговор, а прогноз погоды. Зная, где будет ветер, вы можете заранее поднять паруса или укрыться от бури.

Желаем вам попутного ветра в ноябре!

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