Вдохновляющая цитата Ли Дон Ха, президента Гильдии продюсеров Южной Кореи
Ли Дон Ха, президент Гильдии продюсеров Кореи:
«Якутское кино — один из самых самобытных голосов, появившихся в азиатском кинематографе за последние годы, и оно заслуживает того, чтобы стать частью профессионального диалога между продюсерами Азии. Благодаря этому меморандуму мы открываем прямой канал сотрудничества между нашими кинематографическими сообществами и намерены превратить его в реальные совместные проекты».
Вдохновляющая цитата Ли Дон Ха прозвучала в Пусане, Южная Корея на церемонии подписания меморандума о совместном сотрудничестве с Ассоциацией кинематографистов Республики Саха (Якутия).
Читайте так же Вдохновляющая цитата КиноБлока
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий