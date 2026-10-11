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11.10.2026 16:11
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Ли Дон Ха, президента Гильдии продюсеров Южной Кореи

Ли Дон Ха, президент Гильдии продюсеров Кореи:

«Якутское кино — один из самых самобытных голосов, появившихся в азиатском кинематографе за последние годы, и оно заслуживает того, чтобы стать частью профессионального диалога между продюсерами Азии. Благодаря этому меморандуму мы открываем прямой канал сотрудничества между нашими кинематографическими сообществами и намерены превратить его в реальные совместные проекты».

Вдохновляющая цитата Ли Дон Ха прозвучала в Пусане, Южная Корея на церемонии подписания меморандума о совместном сотрудничестве с Ассоциацией кинематографистов Республики Саха (Якутия).

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Источник: Ассоциация кинематографистов Республики Саха (Якутия).
Фото: Ассоциация кинематографистов Республики Саха (Якутия).

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