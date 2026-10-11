Айаал Адамов прокомментировал распространяемые слухи о его гибели

Якутский режиссер Айаал Адамов прокомментировал SakhaLife широко распространившиеся зловещие слухи о его гибели на СВО.

— Здравствуйте, SakhaLife!

Спасибо, что обратились ко мне.

Я не знал, что в тех или иных пабликах распространяется подобная информация. Мне ничего не известно об источниках этих публикаций, и я не имею к ним никакого отношения.

Хочу официально заявить, что информация, распространяемая в этих пабликах, не соответствует действительности.

Думаю, что вопросы о происхождении подобных публикаций правильнее адресовать непосредственно тем, кто их распространяет, то есть пабликам. Поскольку это анонимные паблики, которые не указывают авторов своих публикаций, мне сложно что-либо комментировать по поводу их публикаций. К сожалению, в пабликах можно опубликовать практически любую информацию о любом человеке. Кроме того, в этих публикациях используется моя фотография ещё со школьных времён.

Если посмотреть на содержание этих пабликов в целом, можно заметить, что наряду с новостными публикациями там размещается и развлекательный контент. Поэтому я бы рекомендовал относиться к подобным сообщениям с осторожностью, особенно если они публикуются без указания проверяемых источников.

Со своей стороны могу подтвердить, что недавно окончил обучение в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения и получил профессиональное образование в области кинематографа. Сейчас нахожусь в Москве по работе. В ноябре планирую приехать в Якутск.

Спасибо редакции SakhaLife за внимание к этой ситуации и за то, что проверяете распространяемую информацию.

С уважением, Айаал АДАМОВ.

Таким образом, у Айаала Адамова все хорошо. Он занят самореализацией в сфере кино. И скоро приедет в Якутск, как и планировал.

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