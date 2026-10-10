Зловещая новость о «злом мамбете» Айаале Адамове потрясла его родных

В якутском интернете сегодня разошлась информация о гибели на СВО «злого мамбета» Айаала Адамова.

Но, как выяснил Sakhalife у родных молодого якутского режиссера Айаала Адамова, это ФЕЙК!!!

«Злой мамбет» Айаал Адамов жив, учится на режиссера документального кино и никогда не был на СВО. Чудовищный фейк о его смерти вызвал у его матери и родных полный шок.

Как сообщили наши читатели, информацию взяли из проукраинского телеграм-канала «Погибшие из Республики Саха». Там несколько раз про живых писали, что они погибли. И даже о тех, кто не на СВО.

Напомним, что Айаал Адамов получил широкую известность в Якутии и за её пределами в середине 2010-х годов как создатель пародийного проекта «Злой Мамбет». Его юмористический видеоролик «Мой хотон всегда свеж», посвящённый жизни в якутской деревне, стал вирусным хитом.

Позже Адамов профессионально занялся авторским кино. Он окончил престижную режиссёрскую мастерскую Александра Сокурова в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ). Его дипломная работа — мистическая драма «Айыы Куо» (2023) — получила признание на международном уровне. Картина была представлена на крупных кинофестивалях в Пусане и Вене, а также удостоилась специального приза жюри на международном фестивале короткометражного кино IN THE PALACE в Болгарии.

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