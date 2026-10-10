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10.10.2026 10:50
чтение: 1 мин
Светская хроника
#галина виноград
#клип Галины Виноград и Галины Кайкы
#якутская эстрада

Успех клипа «Super Woman» Галины Виноград и Галины Кайкы

клип Super Woman

Клип из Якутии победил во всероссийском конкурсе РУ.ТВ!

Якутянки Галина Виноград и Галина Кайкы стали победительницами Всероссийского конкурса современных музыкальных клипов на национальных языках «Страна звучит», организованного телеканалом РУ.ТВ! Обе исполнительницы родом из Вилюйского района, сообщает @ulusmedia

Их совместная песня и клип «Super Woman» представили Якутию на всероссийском уровне и принесли им победу в музыкальном состязании.

Главный приз конкурса — возможность ротации победившего клипа в эфире телеканала РУ.ТВ. Это позволит познакомить широкую аудиторию с творчеством якутских исполнительниц.

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Источник: УлусМедиа
Фото: Скрин видео

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