Звезды Игр Дыгына уступили «Новым именам» на турнире по мас-рестлингу

В Якутске завершился республиканский турнир по мас-рестлингу «Новые имена». Отличием соревнований является то, что в нём не принимают участие мастера спорта по этому виду спорта, а также победители и призёры крупных республиканских состязаний, сообщает ЯСИА.

Турнир по мас-рестлингу собрал 124 спортсмена из различных команд, в основном были представлены участники из вузов, спортивных школ и клубов из Якутска. Украсили соревнования и звёзды национального многоборья. Так как они не являются профильными мас-рестлерами, им разрешено участвовать. Среди них были действующий чемпион Игр Дыгына Артём Дьяконов, а также Николай Обоев, Давыд Колесов, Владислав Попов, Владлен Сергеев и другие. Впервые выступил мастер спорта по национальным прыжкам Еремей Ильин, который имел вполне реально шансы уехать с бронзой, но уступил в малом финале со счётом 1:2.

Триумфатор Игр Дыгына Артём Дьяконов (до 80 кг) успешно стал серебряным призёром, в полуфинале он победил Владислава Попова (2:0). Однако в борьбе за золото его одолел молодой мас-рестлер из Хангаласского улуса Уйгун Ушницкий, который год занимается в АГАТУ под руководством Айсена Молукова. Ещё один студент АГАТУ Эрсан Михайлов сумел взять золото в категории до 60 кг, победив в финале лидера республики среди юношей Тимира Луковцева. Победу в турнире также одержал известный многоборец Николай Обоев из Нюрбинского улуса в весе до 85 кг. У них схватки проходили по круговой системе.

Победители и призёры:

50 кг: 1. Анастасия Шкулева (СВФУ), 2. Ньургуяна Копырина (Намский);

55 кг: 1. Алина Федорова (СВФУ), 2. Мария Попова (СВФУ), 3. Диана Антонова (СВФУ);

60 кг: 1. Марина Федорова (СВФУ), 2. Милана Громова (Абыйский), 3. Далаана Черемкина (ДЮСШ-1);

65 кг: 1. Дайаана Пахомова-Омукчанова (СВФУ);

75 кг: 1. Айыына Нестерова (Усть-Алданский);

55 кг: Эрсан Михайлов (АГАТУ), 2. Тимир Луковцев (Мегино-Кангаласский), 3. Эдгар Васильев (ДЮСШ-1);

60 кг: 1. Евгений Говоров (Чурапчинский), 2. Дьулус Прокопьев (Сунтарский), 3. Ариан Неустроев (СВФУ);

65 кг: 1. Максим Иовлев (Таттинский), 2. Айтал Кириллин (АГАТУ), 3. Марат Жигалов (АГАТУ);

70 кг: 1. Гаврил Назаров (Амгинский), 2. Ренат Николаев (ДЮСШ-1), 3. Эрсан Егоров (ЯИПК);

75 кг: 1. Алексей Архипов (Модун), 2. Марсен Колесов (СК «Боотур»), 3. Максим Митрофанов (ЧГИФКиС);

80 кг: 1. Уйгун Ушницкий (АГАТУ), 2. Артём Дьяконов (Кобяйский), 3. Ньургун Тихонов (Амгинский);

85 кг: 1. Николай Обоев (Модун), 2. Уйусхан Максимов (Горный), 3. Давыд Колесов (Мегино-Кангаласский);

90 кг: 1. Богдан Луковцев (Горный), 2. Айаан Николаев (СВФУ), 3. Владлен Сергеев (Намский);

105 кг: 1. Георгий Мельник (Булунский), 2. Владимир Индеев (Сунтарский), 3. Кирилл Васильев (ДЮСШ-1);

105+ кг: 1. Степан Попов (Мегино-Кангаласский), 2. Артур Дьячковский (АГАТУ), 3. Артём Шепелёв (ДЮСШ-1).