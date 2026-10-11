Якутянин взял золото Чемпионата Европы по стендовой стрельбе в Греции
Якутянин Рамир Николаев и Дарья Семьянова в составе сборной России выиграли золотые медали в упражнении «трап» (пара смешанная / микст) на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Афинах (Греция). Об этом «Спорт Якутии» сообщает со слов отца чемпиона Артура Николаева.
Наш дуэт блестяще завершил выступление в финале, оставив соперников из Словакии и Чехии позади и пополнив копилку наград Чемпионата Европы ещё одним золотом!
Главные факты о победе:
• Результат: 36 очков в финале.
• Достижение: Пара установила новый рекорд Европы для финалов в миксте.
1. Дарья Семьянова — Рамир Николаев (Россия) — 36 очков
2. Зузана Рехак-Штефечекова — Эрик Варга (Словакия) — 33 очка
3. Зина Грдличкова — Иржи Липтак (Чехия) — 24 очка
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий