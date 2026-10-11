Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

11.10.2026 11:47
чтение: 1 мин
Спорт

Якутянин взял золото Чемпионата Европы по стендовой стрельбе в Греции

Якутянин Рамир Николаев и Дарья Семьянова в составе сборной России выиграли золотые медали в упражнении «трап» (пара смешанная / микст) на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Афинах (Греция). Об этом «Спорт Якутии» сообщает со слов отца чемпиона Артура Николаева.

Наш дуэт блестяще завершил выступление в финале, оставив соперников из Словакии и Чехии позади и пополнив копилку наград Чемпионата Европы ещё одним золотом!

Главные факты о победе:

• Результат: 36 очков в финале.

• Достижение: Пара установила новый рекорд Европы для финалов в миксте.

1. Дарья Семьянова — Рамир Николаев (Россия) — 36 очков

2. Зузана Рехак-Штефечекова — Эрик Варга (Словакия) — 33 очка

3. Зина Грдличкова — Иржи Липтак (Чехия) — 24 очка

Читайте также:

Источник: «Спорт Якутии»
Фото: «Спорт Якутии»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное