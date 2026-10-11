11.10.2026 11:33
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Якутянин нокаутировал Азарченкова на 45-й секунде в Москве
Якутянин нокаутировал Азарченкова на 45-й секунде в Москве
Якутский боксер Назар Андреев одержал победу техническим нокаутом над Денисом Азарченковым из Рязанской области на 45-й секунде первого раунда. Бой прошел 10 октября 2026 года в Москве в рамках вечера профессионального бокса под эгидой «Shamo Boxing Promotions» в УСК «Крылья Советов».
Для уроженца из пригородного поселка Маган эта победа стала пятой в пяти боях, он по-прежнему не знает поражений в профессиональном боксе (5-0-0).
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Источник: «Спорт Якутии»
Фото: Скриншоты из видео
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