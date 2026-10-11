Якутянин нокаутировал Азарченкова на 45-й секунде в Москве

Якутский боксер Назар Андреев одержал победу техническим нокаутом над Денисом Азарченковым из Рязанской области на 45-й секунде первого раунда. Бой прошел 10 октября 2026 года в Москве в рамках вечера профессионального бокса под эгидой «Shamo Boxing Promotions» в УСК «Крылья Советов».

Для уроженца из пригородного поселка Маган эта победа стала пятой в пяти боях, он по-прежнему не знает поражений в профессиональном боксе (5-0-0).