Тест на грамотность: Вставьте мягкий знак Ь где нужно
Правило про мягкий знак Ь после Ж, Ш, Ч, Щ проходят ещё в начальной школе. Но со временем оно забывается, и взрослые начинают ставить мягкий знак «на всякий случай» или теряют его там, где он нужен. Пройдите наш тест на грамотность, вставьте мягкий знак Ь где нужно
Задание:
Вставьте мягкий знак там, где он нужен.
1) В поле созрела рож_.
2) Дети играли в мяч_.
3) К вечеру на небе не осталось туч_.
4) Дуб высок и могуч_.
5) Ты отлично рисуеш_.
Ответы и разбор
1) Рожь. Существительное женского рода третьего склонения, поэтому мягкий знак нужен. Так же: дочь, ночь, мышь, помощь.
2) Мяч. Существительное мужского рода — мягкий знак не пишется. Так же: врач, калач, нож, карандаш.
3) Туч. Это существительное во множественном числе родительного падежа (нет чего? туч). В таких формах мягкий знак не пишется: много задач, рощ, крыш.
4) Могуч. Краткие прилагательные пишутся без мягкого знака: горяч, хорош, свеж, могуч.
5) Рисуешь. В глаголах второго лица единственного числа на конце всегда пишется мягкий знак: рисуешь, пишешь, читаешь.
Итог. У существительных мягкий знак после шипящих бывает только в женском роде единственного числа. А у глаголов он пишется почти всегда.
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