Тест на грамотность: Вставьте мягкий знак Ь там, где он нужен
Ошибку в «-тся» и «-ться» называют самой распространённой в интернете. Проверьте себя на грамоту — Поставьте мягкий знак Ь, там где он нужен. На слух оба варианта звучат одинаково, но есть простой способ никогда в них не путаться.
Задание. Вставьте мягкий знак там, где он нужен.
1) Ему нравит_ся гулять по вечерам.
2) Каждому стоит научит_ся плавать.
3) Ребёнок боит_ся темноты.
4) Не нужно волноват_ся перед экзаменом.
5) Завтра мы будем встречат_ся в парке.
Ответы и разбор
1) Нравится. Задаём вопрос: (что делает?) нравится. В вопросе нет мягкого знака — нет его и в глаголе.
2) Научиться. Стоит (что сделать?) научиться. Это неопределённая форма глагола, поэтому мягкий знак нужен.
3) Боится. Ребёнок (что делает?) боится. Глагол стоит в форме третьего лица, мягкий знак не пишется.
4) Волноваться. Не нужно (что делать?) волноваться. Слова «нужно», «надо», «стоит», «хочу» обычно тянут за собой неопределённую форму с «-ться».
5) Встречаться. Будем (что делать?) встречаться. В будущем времени со словом «будем» всегда стоит неопределённая форма.
Итог
Правило простое: если в вопросе к глаголу есть мягкий знак, он есть и в самом глаголе.
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