Тест на грамотность: Вставьте мягкий знак Ь там, где он нужен

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Вставьте мягкий знак Ь там, где он нужен

Ошибку в «-тся» и «-ться» называют самой распространённой в интернете. Проверьте себя на грамоту — Поставьте мягкий знак Ь, там где он нужен. На слух оба варианта звучат одинаково, но есть простой способ никогда в них не путаться.

Задание. Вставьте мягкий знак там, где он нужен.

1) Ему нравит_ся гулять по вечерам.

2) Каждому стоит научит_ся плавать.

3) Ребёнок боит_ся темноты.

4) Не нужно волноват_ся перед экзаменом.

5) Завтра мы будем встречат_ся в парке.

Ответы и разбор

1) Нравится. Задаём вопрос: (что делает?) нравится. В вопросе нет мягкого знака — нет его и в глаголе.

2) Научиться. Стоит (что сделать?) научиться. Это неопределённая форма глагола, поэтому мягкий знак нужен.

3) Боится. Ребёнок (что делает?) боится. Глагол стоит в форме третьего лица, мягкий знак не пишется.

4) Волноваться. Не нужно (что делать?) волноваться. Слова «нужно», «надо», «стоит», «хочу» обычно тянут за собой неопределённую форму с «-ться».

5) Встречаться. Будем (что делать?) встречаться. В будущем времени со словом «будем» всегда стоит неопределённая форма.

Итог

Правило простое: если в вопросе к глаголу есть мягкий знак, он есть и в самом глаголе.

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