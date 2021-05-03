Юные поэты Якутии написали стихи о войне

Юные жители Якутии стали одними из самых активных участников IV Всероссийского конкурса «Поэзия Победы». Творческое состязание, которое проводит Музей Победы, в этом году посвятили 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Организаторы предложили молодым поэтам «перенестись» в 22 июня 1941 года, в день начала самой кровопролитной войны в истории нашей страны.

В своих стихотворениях авторы попытались передать горечь разлуки, боль утрат, надежду на возвращение родных и на Победу. Основой многих произведений стали семейные истории.

Так, Павел Егоров из Якутии посвятил свое стихотворение битве подо Ржевом:

Как я выжил в мясорубке

Ржевской битвы, не пойму:

Под огнём уж третьи сутки

Я, что рвался на войну

-Не успеть боялся к сроку:

А вдруг кончится она

-Но такого вот, ей-Богу,

Не предвидел: кутерьма

Всего же для участия в творческом состязании поступило более 500 стихотворений от жителей 73 регионов России, а также из Белоруссии и Латвии. Конкурс проходил по трем номинациям – для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов.

Итоги творческого состязания подведут накануне Дня памяти и скорби, 21 июня 2021 года. Лучшие работы разместят на сайте и в социальных сетях Музея Победы. Победители в каждой возрастной категории получат призы, по итогам конкурса также будет издан онлайн-сборник лучших стихов.

Более подробная информация – на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/playbill/events/vserossiyskiy-konkurs-molodykh-poetov-poeziya-pobedy/

–