Юные поэты Якутии написали стихи о войне
Юные жители Якутии стали одними из самых активных участников IV Всероссийского конкурса «Поэзия Победы». Творческое состязание, которое проводит Музей Победы, в этом году посвятили 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Организаторы предложили молодым поэтам «перенестись» в 22 июня 1941 года, в день начала самой кровопролитной войны в истории нашей страны.
В своих стихотворениях авторы попытались передать горечь разлуки, боль утрат, надежду на возвращение родных и на Победу. Основой многих произведений стали семейные истории.
Так, Павел Егоров из Якутии посвятил свое стихотворение битве подо Ржевом:
Как я выжил в мясорубке
Ржевской битвы, не пойму:
Под огнём уж третьи сутки
Я, что рвался на войну
-Не успеть боялся к сроку:
А вдруг кончится она
-Но такого вот, ей-Богу,
Не предвидел: кутерьма
Всего же для участия в творческом состязании поступило более 500 стихотворений от жителей 73 регионов России, а также из Белоруссии и Латвии. Конкурс проходил по трем номинациям – для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов.
Итоги творческого состязания подведут накануне Дня памяти и скорби, 21 июня 2021 года. Лучшие работы разместят на сайте и в социальных сетях Музея Победы. Победители в каждой возрастной категории получат призы, по итогам конкурса также будет издан онлайн-сборник лучших стихов.
Более подробная информация – на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/playbill/events/vserossiyskiy-konkurs-molodykh-poetov-poeziya-pobedy/
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